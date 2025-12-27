Midelt: mobilisation soutenue pour désenclaver les douars touchés par les chutes de neige

Dans le cadre des efforts déployés pour atténuer les effets des importantes chutes de neige et garantir le désenclavement des populations de la province de Midelt, les autorités locales, en particulier au niveau de la circonscription d’Imilchil, ont mené et poursuivent plusieurs opérations de déneigement sur des axes routiers stratégiques.

Les interventions ont notamment concerné le tronçon reliant Ouddi au douar Ourzi, en passant par les douars Oulghazi, Tousefsdi, Aït Sla et Aguerd Noula, où des coupures temporaires de circulation ont été enregistrées.

Ces opérations visent à rétablir la circulation, faciliter l’accès aux services essentiels et rompre l’isolement des populations locales, en particulier dans les zones montagneuses enclavées.

Les travaux de déblaiement de la neige, menés à l’aide d’engins et d’équipements spécialisés, se sont poursuivis tout au long de la nuit, permettant de sécuriser la mobilité et d’assurer la continuité du trafic sur plusieurs axes prioritaires.

Un dispositif anticipatif face aux aléas climatiques

Une attention particulière est accordée aux routes menant aux centres ruraux et aux infrastructures de base, afin de garantir la continuité des services vitaux.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une mobilisation préventive et coordonnée, menée sous la supervision des autorités provinciales et en étroite collaboration avec les services techniques, de sécurité et de secours.

Les autorités ont souligné que ces interventions relèvent d’un plan anticipatif face aux vagues de froid et aux chutes de neige exceptionnelles, marquées par une forte accumulation dans certaines zones, dans le but de préserver la sécurité des citoyens et d’assurer la continuité du réseau routier durant la saison hivernale.