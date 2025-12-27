Société

Météo. Pluies soutenues, neige en altitude et rafales de vent sur de larges régions du Royaume ce samedi 27 décembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 27 décembre 2025:

- Pluies et averses orageuses sur le Souss, les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Ouest de la Méditerranée, l’Atlas et ses régions ouest.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Nord des provinces sahariennes et l’Oriental.

- Chutes de neige sur les reliefs de l’Atlas et le Rif au-delà de 1600m.

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, le Saiss, le Moyen et l’Anti-Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 10/15°C sur les côtes sud et de 07/12°C ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et évoluant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte Météo. Averses orageuses, chutes de neige et temps froid de jeudi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 décembre 2025:

Oujda min 05 max 16

Bouarfa min 08 max 10

Al Hoceima min 10 max 18

Tétouan min 05 max 14

Sebta min 11 max 14

Mellilia min 08 max 17

Tanger min 10 max 18

Kénitra min 10 max 16

Rabat min 11 max 15

Casablanca min 11 max 15

El Jadida min 10 max 15

Settat min 09 max 13

Safi min 10 max 16

Khouribga min 07 max 10

Béni Mellal min 07 max 14

Marrakech min 06 max 12

Meknès min 06 max 12

Fès min 06 max 13

Ifrane min 00 max 05

Taounate min 07 max 12

Errachidia min 01 max 11

Ouarzazate min 02 max 14

Agadir min 10 max 14

Essaouira min 12 max 15

Laâyoune min 07 max 20

Es-Semara min 08 max 20

Dakhla min 07 max 22

Aousserd min 08 max 22

Lagouira min 14 max 23

Midelt min 00 max 07

