Météo. Pluies soutenues, neige en altitude et rafales de vent sur de larges régions du Royaume ce samedi 27 décembre 2025

Près de Midelt dans le Moyen Atlas, à la frontière avec la province de Khénifra, Aguelmame Sidi Ali s'étend sur 337 hectares. . DR

- Pluies et averses orageuses sur le Souss, les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Ouest de la Méditerranée, l’Atlas et ses régions ouest.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Nord des provinces sahariennes et l’Oriental.

- Chutes de neige sur les reliefs de l’Atlas et le Rif au-delà de 1600m.

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, le Saiss, le Moyen et l’Anti-Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 10/15°C sur les côtes sud et de 07/12°C ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et évoluant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 décembre 2025:

– Oujda min 05 max 16

– Bouarfa min 08 max 10

– Al Hoceima min 10 max 18

– Tétouan min 05 max 14

– Sebta min 11 max 14

– Mellilia min 08 max 17

– Tanger min 10 max 18

– Kénitra min 10 max 16

– Rabat min 11 max 15

– Casablanca min 11 max 15

– El Jadida min 10 max 15

– Settat min 09 max 13

– Safi min 10 max 16

– Khouribga min 07 max 10

– Béni Mellal min 07 max 14

– Marrakech min 06 max 12

– Meknès min 06 max 12

– Fès min 06 max 13

– Ifrane min 00 max 05

– Taounate min 07 max 12

– Errachidia min 01 max 11

– Ouarzazate min 02 max 14

– Agadir min 10 max 14

– Essaouira min 12 max 15

– Laâyoune min 07 max 20

– Es-Semara min 08 max 20

– Dakhla min 07 max 22

– Aousserd min 08 max 22

– Lagouira min 14 max 23

– Midelt min 00 max 07