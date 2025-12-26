Société

Alerte Météo. Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent, de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Un temps couvert sur le Maroc. (Photo d'illustration). DR

De fortes averses orageuses avec chutes de grêle, des rafales de vent, des chutes de neige et un temps froid sont prévus de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

De fortes averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sporadiques (15-25 mm) sont prévues vendredi de 11H00 à 23H00 dans les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Safi, Sidi Bennour, Salé, Rabat, El Jadida et Essaouira, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De samedi à 00H00 à dimanche à 10H00, le même phénomène avec des cumuls pluviométriques compris entre 55 et 75 mm concernera Safi, Essaouira, El Jadida, Sidi Bennour, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Nouaceur, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul et Taroudant, précise la même source.

Il s’agit également des provinces d’El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakech, Settat, Chichaoua, Youssoufia, Tiznit, Khénifra, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Mohammadia, Khouribga et Benslimane qui enregistreront, durant la même période, des hauteurs de pluie oscillant entre 35 et 55 mm.

En outre, des chutes de neige au-delà de 1.500 m sont attendues samedi et dimanche dans les provinces d’Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al Haouz et Tinghir avec des hauteurs variant de 20 à 40 cm, tandis que des chutes de neige atteignant 10 à 15 cm seront enregistrées dans les provinces de Boulemane, Khénifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, Al Hoceima et Béni Mellal.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent oscillant entre 75 et 85 km/h sont prévues samedi de 01H00 à 12H00 dans les provinces de Safi, Chichaoua, Sidi Bennour, Essaouira et El Jadida.

Enfin, un temps froid (-07/-03°C) est attendu de vendredi à dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Tinghir, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Ifrane.

