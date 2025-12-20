Midelt: images impressionnantes des opérations de déneigement

Lors des opérations de déneigement, le 20 décembre 2025 à Tanwordi, dans la province de Midelt.

Selon les bulletins de la Direction générale de la météorologie (DGM), plusieurs provinces du Royaume, dont Midelt, connaissent un épisode marqué par des précipitations neigeuses significatives, notamment dans les zones situées à plus de 1.500 mètres d’altitude. Par endroits, l’épaisseur de la neige a atteint des niveaux notables, transformant le paysage en une véritable carte postale hivernale.

Ces conditions ont nécessité une vigilance accrue, notamment sur les axes routiers reliant les zones montagneuses et rurales. Dans la commune rurale de Tanwordi, dans la province de Midelt, les engins spécialisés ont dégagé la neige accumulée afin de rétablir la circulation dans des délais raisonnables.

Ces opérations traduisent l’engagement et la coordination des autorités locales, des services de l’équipement et des équipes techniques, mobilisés pour limiter l’isolement de certaines zones et faciliter l’accès aux services essentiels.