Météo. Temps froid, neige en altitude et perturbations généralisées ce samedi 24 janvier

- Chutes de neige localement importantes sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas et ses plaines ouest, le Gharb et les plaines atlantiques nord et centre.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Sud de l’Oriental et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud.

- Fortes rafales de vent sur les plaines atlantiques, le Tangérois, la Méditerranée, le Rif, les reliefs de l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Chasse-sables par endroits sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Températures minimales de l’ordre de -07/-02°C sur les Haut et Moyen Atlas, de -01/04°C sur l’Anti-Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14°C sur le Sud, l’extrême sud-est et près des côtes et de 05/09°C partout ailleurs.

- Température journalière en baisse sur l’ensemble du pays.

- Mer peu agitée à agitée à l’Ouest et agitée à forte à l’Est en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, très forte à grosse au Nord de Tan-Tan, forte à très forte entre Tan-Tan et Tarfaya et agitée à forte au Sud de Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 janvier 2026:

– Oujda min 4 max 9

– Bouarfa min 3 max 9

– Al Hoceima min 8 max 14

– Tétouan min 7 max 12

– Sebta min 12 max 14

– Mellilia min 8 max 14

– Tanger min 11 max 14

– Kénitra min 12 max 16

– Rabat min 11 max 14

– Casablanca min 12 max 15

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 5 max 12

– Safi min 7 max 16

– Khouribga min 3 max 10

– Béni Mellal min 7 max 9

– Marrakech min 7 max 13

– Meknès min 2 max 8

– Fès min 3 max 8

– Ifrane min 3 max 3

– Taounate min 5 max 10

– Errachidia min 3 max 11

– Ouarzazate min 5 max 11

– Agadir min 11 max 18

– Essaouira min 10 max 16

– Laâyoune min 9 max 21

– Es-Semara min 10 max 21

– Dakhla min 10 max 23

– Aousserd min 12 max 23

– Lagouira min 15 max 25

– Midelt min 0 max 3.