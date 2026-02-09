Chefchaouen: à Douar Aghbalou, la détresse des habitants face aux dégâts provoqués par les intempéries

Des dégâts causés par les inondations au Douar Aghbalou dans la province de Chefchaouen (S.Kadry/Le360)

Au douar Aghbalou relevant de la commune de Tanaqoub près de Chefchaouen, le calme habituel a laissé place à un paysage de désolation. Les eaux boueuses ont déferlé avec violence, emportant sur leur passage maisons, biens et souvenirs.

Selon des données préliminaires, plus de 76 habitations ont été totalement ou partiellement ensevelies sous la boue, tandis que deux mosquées, des routes et plusieurs pistes rurales ont également subi d’importants dégâts. Des fissures béantes sont apparues dans le sol, menaçant d’autres zones du douar et des localités avoisinantes.

Dans plusieurs foyers, l’eau a envahi les habitations, détruisant meubles, équipements domestiques et récoltes agricoles. Les pertes sont lourdes pour des familles déjà fragiles, dont certaines ont tout perdu en l’espace de quelques heures. «Je n’ai plus rien, absolument rien. La maison s’est effondrée, tout ce que j’avais est parti avec l’eau», déclare un habitant dépité. «Même ce que je porte m’a été donné par des voisins, moi je n’ai plus de toit», ajoute-t-il, désignant les ruines de ce qui était encore récemment son domicile.

Parmi les dégâts causés par les inondations au Douar Aghbalou dans la province de Chefchaouen (S.Kadry/Le360.)

Pris de court par la montée soudaine des eaux, de nombreux habitants ont dû quitter leurs maisons dans la précipitation. «On a juste eu le temps de faire sortir les enfants et d’appeler les voisins», partage un autre sinistré. Certaines familles ont trouvé refuge chez des proches ou des habitants des douars voisins, tandis que d’autres ont été prises en charge par les autorités.

Outre les habitations, les crues ont également décimé le cheptel de plusieurs familles. «L’eau est montée jusqu’ici et l’oued a tout emporté: quinze moutons et une dizaine de chèvres», confirme un agriculteur du douar.

Lire aussi : Mise à jour. Inondations: quatre morts à Tétouan et recherches en cours

Dès les premières alertes, les autorités locales, sous la coordination du gouverneur de la province de Chefchaouen, sont intervenues pour évacuer les habitants des zones à risque et les reloger temporairement dans des lieux sûrs, afin d’éviter toute perte humaine.

Les services de la protection civile et les différentes parties concernées poursuivent, à ce jour, leurs interventions sur le terrain pour sécuriser le périmètre, suivre l’évolution de la situation et procéder au recensement précis des dégâts dans le but de définir les mesures nécessaires pour accompagner les populations touchées.