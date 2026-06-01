Généralisation de l’AMO: le ministre de la Santé met en avant les avancées et les défis du chantier

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a affirmé, ce lundi 1er juin à la Chambre des représentants, que le chantier de généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) constitue une grande réforme royale visant à garantir le droit aux soins pour tous les Marocains.

Intervenant lors de la séance des questions orales, il a souligné que cette réforme a permis d’élargir la couverture sanitaire à des millions de citoyens auparavant exclus de tout système de protection sociale.

«Aujourd’hui, des millions de Marocains qui étaient exclus de tout système de protection sociale bénéficient désormais d’une couverture médicale», a-t-il déclaré, soulignant que ce chantier social constitue l’un des plus importants projets engagés ces dernières années.

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Le ministre a toutefois reconnu que l’élargissement de la couverture médicale à une aussi grande échelle entraîne plusieurs défis, notamment en matière d’équilibres financiers et de qualité des prestations de santé. «Il est naturel qu’un chantier de cette ampleur fasse émerger des défis liés au financement et à l’offre de soins», a-t-il expliqué, assurant que le gouvernement travaille de manière proactive pour y répondre.

Dans ce cadre, l’exécutif a engagé plusieurs mesures structurelles afin de renforcer la viabilité du système. Le ministre a notamment évoqué l’unification de la gestion des régimes d’assurance maladie obligatoire, le renforcement de la gouvernance des organismes concernés, l’amélioration des mécanismes de contrôle ainsi que le renforcement du recouvrement des cotisations.

Une attention particulière est également accordée à l’intégration des travailleurs non salariés afin d’élargir davantage la base des adhérents et de garantir la pérennité du financement. «Le défi aujourd’hui est d’assurer la durabilité du système tout en maintenant un accès équitable aux soins», a insisté le ministre.

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Concernant le secteur public de la santé, le ministre a reconnu l’existence de plusieurs difficultés accumulées au fil des années, tout en affirmant qu’une phase d’accélération des réformes est actuellement en cours. «Le secteur de la santé connaît aujourd’hui une véritable dynamique de réforme», a-t-il soutenu.

Le gouvernement poursuit ainsi le renforcement de l’offre de soins publique à travers la construction et l’équipement de nouveaux hôpitaux, la modernisation des établissements existants et l’élargissement du programme de réhabilitation des centres de santé. Le ministre a également mis en avant le déploiement progressif des groupements sanitaires territoriaux ainsi que la réforme de la gouvernance du système de santé et de la gestion des ressources humaines.

Pour Amine Tahraoui, l’objectif ne se limite plus à généraliser la couverture médicale, mais consiste désormais à améliorer concrètement la qualité des services proposés aux citoyens. «Le véritable enjeu aujourd’hui est de garantir une couverture sanitaire durable accompagnée de services de santé de qualité», a-t-il conclu.