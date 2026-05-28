Fraîcheur et convivialité: les espaces publics de Laâyoune font le plein pour l’Aïd

Mercredi en début de soirée, les grandes places de Laâyoune ont commencé à s’animer. Sur la place du Prince Héritier Moulay El Hassan, au cœur du quartier El Oulia, les familles ont afflué en nombre à la recherche d’un peu de fraîcheur, après les vagues de chaleur des derniers jours. Enfants courant entre les attractions, parents installés sur les pelouses et vendeurs ambulants, le décor est planté, typique des douces soirées de l’Aïd dans la capitale du Sahara.

Au fil des heures, l’effervescence est montée d’un cran. Tandis que les enfants s’en donnaient à cœur joie sur les aires de jeux, les adultes partageaient un thé ou profitaient simplement de la pelouse pour converser. Devenus de véritables institutions dans le quotidien des habitants, ces espaces publics s’imposent désormais comme le point de ralliement incontournable des familles en quête de convivialité.

«Laâyoune a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd’hui, les familles peuvent sortir le soir en toute tranquillité», déclare Ahmed Haidar, habitant de la ville. «Les places publiques sont bien aménagées, les enfants peuvent jouer en sécurité et les parents restent jusqu’à tard grâce à l’éclairage et à la présence des agents de sécurité», ajoute-t-il.

Impressionnée par les transformations qu’a connues la ville de Laâyoune, une visiteuse de Dakhla estime que ces aménagements encouragent les habitants à profiter davantage des espaces extérieurs. «On sent qu’il y a une vraie qualité de vie ici. Les familles préfèrent venir passer la soirée dehors après les visites familiales et les préparatifs de l’Aïd», confirme-t-elle.

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Même constat pour un ressortissant égyptien installé à Laâyoune depuis plusieurs années. «Ces espaces sont devenus un vrai refuge pour les habitants pendant les fêtes», affirme-t-il. «Avec la chaleur de la journée, beaucoup préfèrent sortir le soir pour respirer un peu et passer du temps en famille», conclut-il.

À travers la ville, les espaces publics connaissent ainsi une forte affluence pendant cette période de fête. Jeux pour enfants, fontaines, espaces verts entretenus quotidiennement et présence sécuritaire visible contribuent à faire de ces lieux de véritables points de rencontre pour les familles. Une dynamique qui reflète aussi l’évolution urbaine de Laâyoune, devenue au fil des années l’une des villes les plus propres et les plus attractives du sud du Royaume.