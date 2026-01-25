Fortes chutes de neige dans la province d’Ifrane: plusieurs axes routiers paralysés

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, les services du ministère de l’Équipement et de l’Eau sont mobilisés sans relâche pour rétablir la circulation. Contacté par Le360, Moulay Hassan El Madani, responsable des opérations de déneigement sur la route nationale n°13, a indiqué que les engins de déblaiement sont déployés en continu, avec une priorité accordée aux axes stratégiques.

Selon la même source, plusieurs routes demeurent totalement coupées, notamment la route nationale n°13 reliant Azrou à Midelt, l’axe Ifrane–Boulemane, ainsi que la route reliant le mont Hebri à Ifrane via Michlifen. D’autres tronçons restent difficilement praticables en raison de l’accumulation de neige, avec une circulation autorisée uniquement sous forme de convois sur certains segments, tandis que les poids lourds et véhicules de grand gabarit y sont interdits.

تساقطات ثلجية كثيفة تشل حركة السير بعدة محاور طرقية رئيسية بإفران

La situation reste particulièrement délicate sur la route nationale n°13 entre Azrou et Timahdite, ainsi que sur l’axe Timahdite–Aït Yaazem, toujours fermés à la circulation. Les autorités s’appuient sur les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie pour anticiper les interventions, d’autant que les prévisions annoncent la poursuite des précipitations neigeuses et pluvieuses dans les prochains jours. L’épaisseur du manteau neigeux a atteint, par endroits, entre 13 et 14 centimètres.

Dans ce contexte, les services de l’Équipement, en coordination avec la Gendarmerie royale et la Sûreté nationale, ont renforcé leur présence sur les principaux axes afin de limiter l’afflux de visiteurs vers les zones affectées. Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de vigilance, à éviter les déplacements non indispensables et à se conformer strictement aux consignes des autorités, en veillant notamment à équiper leurs véhicules de chaînes à neige pour garantir la sécurité de tous.