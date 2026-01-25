Société

Fortes chutes de neige dans la province d’Ifrane: plusieurs axes routiers paralysés

Plusieurs axes routiers paralysés dans la province d’Ifrane. (Y.Jaoual/Le360)

De fortes chutes de neige enregistrées ces dernières heures dans le Moyen Atlas ont fortement perturbé la circulation routière dans la province d’Ifrane, entraînant la coupure de plusieurs axes majeurs et l’isolement de nombreux douars en zone montagneuse. Les routes reliant la ville d’Ifrane à Azrou, El Hajeb, Timahdite, Hebri et Boulemane figurent parmi les plus touchées.

Par Youssra Jaoual
Le 25/01/2026 à 15h08

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, les services du ministère de l’Équipement et de l’Eau sont mobilisés sans relâche pour rétablir la circulation. Contacté par Le360, Moulay Hassan El Madani, responsable des opérations de déneigement sur la route nationale n°13, a indiqué que les engins de déblaiement sont déployés en continu, avec une priorité accordée aux axes stratégiques.

Selon la même source, plusieurs routes demeurent totalement coupées, notamment la route nationale n°13 reliant Azrou à Midelt, l’axe Ifrane–Boulemane, ainsi que la route reliant le mont Hebri à Ifrane via Michlifen. D’autres tronçons restent difficilement praticables en raison de l’accumulation de neige, avec une circulation autorisée uniquement sous forme de convois sur certains segments, tandis que les poids lourds et véhicules de grand gabarit y sont interdits.

تساقطات ثلجية كثيفة تشل حركة السير بعدة محاور طرقية رئيسية بإفران

La situation reste particulièrement délicate sur la route nationale n°13 entre Azrou et Timahdite, ainsi que sur l’axe Timahdite–Aït Yaazem, toujours fermés à la circulation. Les autorités s’appuient sur les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie pour anticiper les interventions, d’autant que les prévisions annoncent la poursuite des précipitations neigeuses et pluvieuses dans les prochains jours. L’épaisseur du manteau neigeux a atteint, par endroits, entre 13 et 14 centimètres.

Dans ce contexte, les services de l’Équipement, en coordination avec la Gendarmerie royale et la Sûreté nationale, ont renforcé leur présence sur les principaux axes afin de limiter l’afflux de visiteurs vers les zones affectées. Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de vigilance, à éviter les déplacements non indispensables et à se conformer strictement aux consignes des autorités, en veillant notamment à équiper leurs véhicules de chaînes à neige pour garantir la sécurité de tous.

Par Youssra Jaoual
Le 25/01/2026 à 15h08
#neige#Maroc#Ifrane#circulation routière#circula

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les neiges enchantent Ouarzazate et ravivent l’espoir d’une bonne saison agricole

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies et averses orageuses, neige, fortes rafales et temps froid de dimanche à mercredi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 25 janvier, avec des chutes de neige sur le Moyen Atlas et le Rif et des pluies sur les provinces du Nord

Articles les plus lus

1
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
2
Le Polisario chez l’oncle Sam
3
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
4
À Fès, l’or à 1.300 dirhams repousse les clients et gèle l’activité des bijoutiers
5
Quand la pluie propulse l’économie: 80 millions de quintaux de céréales attendus et un PIB proche de 6% en 2026
6
L’huile d’olive repasse sous la barre des 50 dirhams grâce aux récentes pluies
7
La coupe est pleine!
8
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
Revues de presse

Voir plus