Société

Pluies et averses orageuses, neige, fortes rafales et temps froid de dimanche à mercredi dans plusieurs provinces

Des averses orageuses sont prévues, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Des pluies et averses orageuses avec risque de grêle, des chutes de neige à partir de 1.600 m, de fortes rafales et temps froid sont prévus, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/01/2026 à 11h59

Ainsi, de fortes pluies avec orages et risque de grêle (60-80 mm) sont attendues, de dimanche à partir de 10H00 à lundi à 16H00 dans les provinces de Tanger-Asilah, M’Diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Ouezzane, Tétouan et Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30 à 60 mm) est également prévu à Taounate et Al Hoceima durant la même période.

Par ailleurs, des chutes de neige à partir de 1.600 m avec des hauteurs allant de 10 à 20 cm sont attendues à Midelt, Guercif, Sefrou, Taza, Boulemane, Ifrane et Al Hoceima de dimanche (10H00) à lundi (09H00).

Lire aussi : Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Aussi, de fortes rafales (75-90 km/h) devraient toucher, le dimanche entre 10H00 et 22H00, les provinces de Figuig, Taourirt, Guercif, Jerada, Taza, Al Hoceima et Chefchaouen.

Les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Fahs-Anjra, Larache, Al Hoceima, Chefchaouen, M’diq-Fnideq, Tétouan, Guercif, Figuig, Driouch, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Taza, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Boulemane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Khémisset, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Médiouna, Mohammédia, Nouaceur, El Jadida et Midelt, devraient connaître le même épisode météorologique de mardi à 02H00 à mercredi à 06H00.

De même, un temps froid (-08/-03 °C) est attendu dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Taza, Guercif, Sefrou, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra et Chichaoua.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/01/2026 à 11h59
#Météo#averses orageuses#neige#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Fortes pluies avec risque d’orages, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Articles les plus lus

1
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
2
Le Polisario chez l’oncle Sam
3
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
4
À Fès, l’or à 1.300 dirhams repousse les clients et gèle l’activité des bijoutiers
5
Quand la pluie propulse l’économie: 80 millions de quintaux de céréales attendus et un PIB proche de 6% en 2026
6
L’huile d’olive repasse sous la barre des 50 dirhams grâce aux récentes pluies
7
La coupe est pleine!
8
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
Revues de presse

Voir plus