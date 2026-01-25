Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 25 janvier, avec des chutes de neige sur le Moyen Atlas et le Rif et des pluies sur les provinces du Nord

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Pluies et averses localement importante sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

– Temps souvent nuageux avec pluies ou averses par endroits sur le Saiss, le Moyen Atlas, le Nord de l’Oriental, la Méditerranée, Oulmès et les plaines Nord et Centre.

– Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.

– Temps froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de -07/-02°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 00/05°C sur le Rif, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et de 06/11°C ailleurs.

– Température journalière en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, très forte à grosse, devenant forte à très grosse le matin au Nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 25 janvier 2026:

– Oujda min 06 max 11

– Bouarfa min 02 max 12

– Al Hoceima min 09 max 19

– Tétouan min 10 max 16

– Sebta min 12 max 16

– Mellilia min 12 max 15

– Tanger min 10 max 16

– Kénitra min 09 max 16

– Rabat min 08 max 15

– Casablanca min 08 max 16

– El Jadida min 07 max 17

– Settat min 05 max 14

– Safi min 09 max 17

– Khouribga min 02 max 11

– Béni Mellal min 04 max 13

– Marrakech min 04 max 16

– Meknès min 06 max 12

– Fès min 07 max 13

– Ifrane min -01 max 02

– Taounate min 06 max 11

– Errachidia min 06 max 16

– Ouarzazate min 04 max 16

– Agadir min 07 max 18

– Essaouira min 09 max 18

– Laâyoune min 10 max 23

– Es-Semara min 07 max 22

– Dakhla min 12 max 24

– Aousserd min 09 max 24

– Lagouira min 13 max 26

– Midelt min 00 max 05.