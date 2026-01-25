Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 25 janvier, avec des chutes de neige sur le Moyen Atlas et le Rif et des pluies sur les provinces du Nord

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 25 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/01/2026 à 05h59

Pluies et averses localement importante sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

– Temps souvent nuageux avec pluies ou averses par endroits sur le Saiss, le Moyen Atlas, le Nord de l’Oriental, la Méditerranée, Oulmès et les plaines Nord et Centre.

– Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.

– Temps froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de -07/-02°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 00/05°C sur le Rif, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et de 06/11°C ailleurs.

– Température journalière en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, très forte à grosse, devenant forte à très grosse le matin au Nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 25 janvier 2026:

Oujda min 06 max 11

Bouarfa min 02 max 12

Al Hoceima min 09 max 19

Tétouan min 10 max 16

Sebta min 12 max 16

Mellilia min 12 max 15

Tanger min 10 max 16

Kénitra min 09 max 16

Rabat min 08 max 15

Casablanca min 08 max 16

El Jadida min 07 max 17

Settat min 05 max 14

Safi min 09 max 17

Khouribga min 02 max 11

Béni Mellal min 04 max 13

Marrakech min 04 max 16

Meknès min 06 max 12

Fès min 07 max 13

Ifrane min -01 max 02

Taounate min 06 max 11

Errachidia min 06 max 16

Ouarzazate min 04 max 16

Agadir min 07 max 18

Essaouira min 09 max 18

Laâyoune min 10 max 23

Es-Semara min 07 max 22

Dakhla min 12 max 24

Aousserd min 09 max 24

Lagouira min 13 max 26

Midelt min 00 max 05.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/01/2026 à 05h59
#DGM#Climat#températures#neige#pluies#Météo#Météorologie

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Fortes pluies avec risque d’orages, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

De fortes chutes de neige coupent plusieurs axes routiers à Chefchaouen et Al Hoceima

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Articles les plus lus

1
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
2
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
3
À Fès, l’or à 1.300 dirhams repousse les clients et gèle l’activité des bijoutiers
4
Quand la pluie propulse l’économie: 80 millions de quintaux de céréales attendus et un PIB proche de 6% en 2026
5
L’huile d’olive repasse sous la barre des 50 dirhams grâce aux récentes pluies
6
La coupe est pleine!
7
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
8
À Taourirt, janvier réveille les terres et ranime la confiance des agriculteurs
Revues de presse

Voir plus