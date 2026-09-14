Fès: plus de 40°C à la mi-septembre, la ville suffoque sous une chaleur intense

À Fès, l’été semble encore loin de tirer sa révérence. En ce mois de septembre, le mercure dépasse toujours les 40 degrés, avec des pics pouvant atteindre 45, voire 46 degrés. Une chaleur qui se fait sentir dans les rues, mais à laquelle les habitants ne réagissent pas tous de la même manière.

Pour certains Fassis, rien de vraiment inhabituel. «On est habitués à la chaleur à Fès. Même lorsqu’elle atteint 45 ou 46 degrés, cela ne nous pose pas de problème», témoigne un habitant. Il rappelle que la ville connaît aussi des hivers particulièrement froids et que ses habitants sont habitués à ces écarts de température.

«Nous avons grandi ici, nous sommes habitués au climat de Fès», souligne-t-il. Pour lui, la chaleur fait partie du quotidien de la ville, au même titre que le froid qui s’installe durant l’hiver.

Mais cette fois, le calendrier interpelle davantage. À la mi-septembre, beaucoup s’attendaient à voir les températures commencer à baisser. «On pensait que la chaleur allait diminuer progressivement, mais nous avons été surpris par son retour», explique un habitant.

Avec des températures annoncées jusqu’à 46 degrés, la prudence reste donc de mise. Les habitants sont invités à éviter une exposition prolongée au soleil, particulièrement durant les heures les plus chaudes, et à prendre les précautions nécessaires.

Pour les visiteurs étrangers, cette chaleur offre une expérience bien différente. En séjour au Maroc depuis deux semaines, un touriste allemand dit apprécier le soleil de Fès, alors que les températures commencent déjà à baisser dans son pays à l’approche de l’hiver.

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«Mais à près de 40 degrés, il fait vraiment chaud pour rester longtemps dehors», reconnaît-il, notamment pour les personnes à la peau claire, plus exposées aux coups de soleil.

La médina apporte, elle, un peu de répit. Une touriste allemande raconte avoir ressenti une différence dès qu’elle est entrée dans Fès el-Bali. Les ruelles étroites offrent davantage d’ombre et rendent la promenade plus agréable malgré la chaleur. Un avantage qui n’efface toutefois pas la sensation de chaleur, renforcée selon elle par l’absence de vent.

Ces fortes températures devraient encore concerner plusieurs régions du Royaume . La Direction générale de la météorologie appelle à la vigilance durant les heures les plus chaudes, avant une baisse progressive des températures à l’approche de l’automne.