Société

Alerte météo: vague de chaleur et vigilance orange pour ce début de semaine

Vague de chaleur sur le Maroc. (Image d'illustration)

La Direction générale de la météorologie a placé plusieurs provinces du Royaume en vigilance orange face à une nette hausse des températures et à des rafales de vent prévues ces 13 et 14 septembre 2026, avec des maxima pouvant atteindre 44°C.

Par La Rédaction
Le 13/09/2026 à 10h37

La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé que plusieurs régions du Maroc connaîtront un temps chaud du dimanche 13 au lundi 14 septembre 2026, avec des rafales de vent localement fortes prévues le dimanche, selon un bulletin d’alerte mis à jour publié ce dimanche matin, classant les deux phénomènes au niveau de vigilance orange.

La Direction a précisé que les températures oscilleront entre 40 et 44°C dans les provinces de Fkih Ben Salah, Rehamna, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Fès, Khémisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Assa-Zag, Azilal, Es-Semara, Tata, Taroudant, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, Chichaoua, Kelaât Sraghna et Marrakech, du dimanche 13 au lundi 14 septembre.

Le bulletin prévoit également des températures allant de 36 et 40°C à Meknès, Guelmim, Sidi Ifni, Essaouira, Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, El Jadida, Safi, Agadir-Ida Outanane, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mohammedia, Khénifra et Larache, durant la même période.

Par La Rédaction
Le 13/09/2026 à 10h37
#Météo#Vague de chaleur

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