Alerte météo: vague de chaleur et vigilance orange pour ce début de semaine

La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé que plusieurs régions du Maroc connaîtront un temps chaud du dimanche 13 au lundi 14 septembre 2026, avec des rafales de vent localement fortes prévues le dimanche, selon un bulletin d’alerte mis à jour publié ce dimanche matin, classant les deux phénomènes au niveau de vigilance orange.

La Direction a précisé que les températures oscilleront entre 40 et 44°C dans les provinces de Fkih Ben Salah, Rehamna, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Fès, Khémisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Assa-Zag, Azilal, Es-Semara, Tata, Taroudant, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, Chichaoua, Kelaât Sraghna et Marrakech, du dimanche 13 au lundi 14 septembre.

Le bulletin prévoit également des températures allant de 36 et 40°C à Meknès, Guelmim, Sidi Ifni, Essaouira, Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, El Jadida, Safi, Agadir-Ida Outanane, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mohammedia, Khénifra et Larache, durant la même période.