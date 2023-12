Enseignement supérieur: des images exclusives de la nouvelle Faculté de médecine de Guelmim

La faculté de médecine et de pharmacie de Guelmim.

Il y a de quoi rendre hommage à la wilaya de Guelmim-Oued Noun et aux différents départements ministériels concernés pour la mise en œuvre réussie du projet de la première faculté de médecine de Guelmim. Ces mots sont du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui les a prononcés fin novembre dernier devant la Chambre des représentants, à l’occasion de la session mensuelle dédiée à la réforme du secteur de la santé.

La Faculté de médecine de Guelmim a démarré sa mission en septembre dernier. À l’issue d’un concours, 100 étudiants y ont été admis pour suivre ce cursus d’une durée de six ans. Les habitants de la ville ne cachent pas non plus leur satisfaction, à l’instar de la présidente de la région, Mbarka Bouaida, qui est également présidente de l’Association des douze régions du Maroc.

Bien qu’elle occupe des locaux provisoires -le siège flambant neuf de la bibliothèque régionale-, la Faculté de médecine de Guelmim est équipée de toutes les infrastructures nécessaires pour accomplir sa mission dans les meilleures conditions.

Elle compte 5 salles de cours, un amphithéâtre, un laboratoire ainsi qu’un étage entier dédié à l’administration, avec des bureaux réservés notamment au doyen et aux affaires estudiantines. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdellatif Miraoui, vient d’ailleurs d’ouvrir un appel à candidature pour la nomination d’un doyen.

La nouvelle faculté, qui sera délocalisée prochainement vers ses nouveaux bâtiments en cours de construction, vient s’ajouter à plusieurs établissements d’enseignement supérieur dont s’est dotée la ville de Guelmim. La cité espère aussi attirer, à court terme, des investisseurs pour promouvoir de nouvelles activités dans l’agriculture et le tourisme.