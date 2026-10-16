DNETE: lancement d’un dispositif national pour accompagner chaque enfant, du retrait du travail à sa réintégration

Le Dispositif national d’éradication du travail des enfants (DNETE) marque une nouvelle étape dans la concrétisation de l’engagement constant de la princesse Lalla Meryem en faveur de la protection de l’enfance et de l’éradication du travail des enfants. En effet, le phénomène du travail des enfants persiste malgré une baisse de plus de 80% depuis 1999. Selon l’enquête nationale sur l’emploi 2025 du Haut-Commissariat au Plan (HCP), 1,3% des enfants de 7 à 17 ans sont au travail, soit près de 103.000 enfants. Le taux atteint 2,4% en milieu rural, contre 0,5 % en milieu urbain.

Le Dispositif National d’Éradication du Travail des Enfants assure une prise en charge globale et individualisée de chaque enfant concerné, depuis son identification et son retrait du travail jusqu’à sa réintégration, avec un soutien personnalisé de sa famille.

Une réponse aux limites des mécanismes actuels

Le DNETE renforce la coordination entre les acteurs institutionnels et associatifs et répond aux principales limites des mécanismes existants: une continuité de la chaîne d’intervention, un ciblage sectoriel et géographique, un dossier individuel et un soutien économique à la famille à compter du jour du retrait

Un dispositif opérationnel fondé sur la veille et l’intervention individualisée

Le DNETE repose sur deux piliers complémentaires: une veille permanente et une intervention individualisée. Cette dernière s’appuie sur les Cellules de Lutte contre le Travail des Enfants (CLTE), implantées au niveau provincial et rattachées au Ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC), ainsi que sur des associations conventionnées, chargées de la mise en œuvre des actions sur le terrain.

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Dix-sept acteurs interviennent à trois niveaux. (1) au niveau stratégique: l’ONDE préside le comité de pilotage et le MIEPEEC préside le comité technique; (2) au niveau territorial: le Gouverneur de la Province préside le comité provincial de suivi du DNETE, les CLTE et les associations de la société civile conventionnées, (3) et pour l’appui technique, plusieurs acteurs de l’écosystème: la présidence du Ministère Public, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports , le Ministère de la Solidarité de l’Inclusion Sociale et la Famille, l’Agence Nationale du Soutien Social, l’Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi et des Compétences Le Département de la Formation Professionnelle, le Haut-Commissariat au Plan, l’Entraide Nationale, la Commission Nationale de Contrôle de Protections des Données à Caractère Personnel, l’UNICEF et l’Organisation Internationale du Travail.

La mise en œuvre se déroulera en trois étapes successives: un pilote, une phase d’ajustement nourrie par son évaluation, puis un passage à l’échelle nationale. Cinq axes d’action accompagnent le dispositif: la prévention scolaire, la sensibilisation du grand public et des acteurs locaux, la mobilisation des employeurs, le plaidoyer, ainsi que la mesure et le suivi des résultats.

Un engagement inscrit dans la continuité de l’action de l’ONDE

Le lancement du DNETE s’inscrit dans la continuité de l’engagement du roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, en faveur de la protection de l’enfance et de la promotion des droits de l’enfant, et des actions menées par l’ONDE pour protéger les enfants en situation de vulnérabilité et lutter contre le travail des enfants.

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En Février 2026: À l’occasion de la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, organisée à Marrakech, l’ONDE a contribué à la mobilisation nationale et internationale par une session thématique et deux ateliers, associant des enfants du continent grâce à son réseau africain des droits de l’enfant.

Le 12 juin 2026: Sur instruction de la princesse Lalla Meryem, et à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, l’ONDE a lancé la campagne nationale «STOP au travail des enfants», déployée à la télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Cette campagne a bénéficié d’une large visibilité et d’un écho considérable auprès du grand public, les différentes capsules de sensibilisation ayant cumulé plus de 34 millions de vues.