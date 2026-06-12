Société

L’ONDE lance une campagne nationale «STOP au travail des enfants»

Portrait de son altesse royale la Princesse Lalla Meryem.

Parce qu’aucun enfant n’a le droit de travailler, sur instruction de son altesse royale la princesse Lalla Meryem, l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), lance à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, une campagne nationale de sensibilisation destinée à renforcer la mobilisation de tous les citoyens pour la protection des enfants et de leurs droits.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 11h48

Cette campagne s’inscrit dans la continuité d’un engagement constant porté par le roi Mohammed VI, en faveur de la protection de l’enfance et de la promotion des droits de l’enfant.

Le travail des enfants

Le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l’enfant, et en premier lieu de son droit à l’éducation, de son droit à la protection et de son droit au développement, tels que garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par le Maroc.

Au cours des dernières années, des progrès importants ont certes été réalisés avec une baisse de 8.2% par rapport à 2023 et de 59.1% par rapport à 2017 et ce grâce aux efforts conjoints des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des acteurs de terrain et de l’ensemble des parties prenantes mobilisées autour de cette cause importante.

Le Maroc a affirmé son engagement sur la scène internationale en devenant pays pionnier de l’Alliance 8.7 et en accueillant à Marrakech la 6 Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants à laquelle l’ONDE a participé activement en plaçant les enfants au cœur de la réflexion.

Il n’en demeure pas moins que près de 101.000 enfants âgés de 7 à 17 ans sont toujours engagés dans une activité économique soit un taux ramené à 1.3% (selon les données fournies par le HCP en 2024) dont 62.000 enfants sont exposés à des travaux dangereux, et 87,7% ont quitté l’école — faisant du travail des enfants l’une des causes principales de déscolarisation dans notre pays.

Inspirées de situations observées dans la vie quotidienne, plusieurs capsules audiovisuelles consacrées à la sensibilisation contre le travail des enfants ont été élaborées par l’ONDE. Ces capsules donnent à voir des réalités parfois ignorées ou banalisées et invitent chacun à s’interroger sur le rôle qu’il peut jouer pour protéger les enfants et préserver leurs droits.

La première capsule sera diffusée à partir du 12 juin 2026 sur les chaînes nationales et les plateformes digitales de l’ONDE et les autres suivront durant le mois de juin sur les réseaux sociaux. En parallèle, l’ONDE entame une série de formations au niveau national destinées aux relais communautaires en partenariat avec l’INDH pour développer les capacités des familles à protéger leurs enfants.

À travers cette campagne, l’ONDE réaffirme son engagement en faveur d’une société où chaque enfant est protégé, écouté et accompagné. Car derrière chaque situation de travail se trouve avant tout un enfant. Un enfant qui doit aller à l’école. Un enfant qui doit jouer et rêver. Un enfant qui doit construire son avenir.

La protection de l’enfance est une responsabilité collective: Tout citoyen peut signaler de manière anonyme et gratuite toute situation portant atteinte aux droits de l’enfant en contactant le 2511, numéro vert de l’ONDE, en se rendant sur la plateforme 2511.ma ou à travers l’application dédiée.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 11h48
#Maroc#ONDE#Travail des enfants#Lalla Meryem

LEs contenus liés

Société

ONDE: dix conventions de partenariat signées à Rabat pour renforcer les droits de l’enfant

Société

Marrakech accueille la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants

Société

Projet «protection»: un plan d’action pour faire face au travail des enfants à Salé

Politique

Genève: le Maroc a réduit le travail des enfants de 94%, selon Younes Sekkouri

Articles les plus lus

1
Affaire Gleizes. Un retentissement planétaire: le patron de la FIFA expose le régime algérien aux yeux du monde
2
Aéronautique. Une visite en janvier 2024, une usine inaugurée en juin 2026: comment le suédois Trelleborg a illico posé ses valises à Midparc
3
L’hommage de Fouad Bellamine à son ami Saâd Hassani
4
Gestion déléguée des déchets à Casablanca: dans les coulisses des dernières tractations
5
Le grand bluff de Ghar Djebilet: le mensonge d’État de Tebboune révélé au grand jour
6
Affaire Amir DZ: acculé par la France, le régime algérien sacrifie l’ex-chef des renseignements extérieurs
7
Que deviendront nos artisans à l’ère de l’IA?
8
Officiel. Le port de Casablanca adopte le 24h/24, la porte 4 rouverte de nuit
Revues de presse

Voir plus