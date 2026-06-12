L’ONDE lance une campagne nationale «STOP au travail des enfants»

Cette campagne s’inscrit dans la continuité d’un engagement constant porté par le roi Mohammed VI, en faveur de la protection de l’enfance et de la promotion des droits de l’enfant.

Le travail des enfants

Le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l’enfant, et en premier lieu de son droit à l’éducation, de son droit à la protection et de son droit au développement, tels que garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par le Maroc.

Au cours des dernières années, des progrès importants ont certes été réalisés avec une baisse de 8.2% par rapport à 2023 et de 59.1% par rapport à 2017 et ce grâce aux efforts conjoints des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des acteurs de terrain et de l’ensemble des parties prenantes mobilisées autour de cette cause importante.

Le Maroc a affirmé son engagement sur la scène internationale en devenant pays pionnier de l’Alliance 8.7 et en accueillant à Marrakech la 6ᵉ Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants à laquelle l’ONDE a participé activement en plaçant les enfants au cœur de la réflexion.

Il n’en demeure pas moins que près de 101.000 enfants âgés de 7 à 17 ans sont toujours engagés dans une activité économique soit un taux ramené à 1.3% (selon les données fournies par le HCP en 2024) dont 62.000 enfants sont exposés à des travaux dangereux, et 87,7% ont quitté l’école — faisant du travail des enfants l’une des causes principales de déscolarisation dans notre pays.

Inspirées de situations observées dans la vie quotidienne, plusieurs capsules audiovisuelles consacrées à la sensibilisation contre le travail des enfants ont été élaborées par l’ONDE. Ces capsules donnent à voir des réalités parfois ignorées ou banalisées et invitent chacun à s’interroger sur le rôle qu’il peut jouer pour protéger les enfants et préserver leurs droits.

La première capsule sera diffusée à partir du 12 juin 2026 sur les chaînes nationales et les plateformes digitales de l’ONDE et les autres suivront durant le mois de juin sur les réseaux sociaux. En parallèle, l’ONDE entame une série de formations au niveau national destinées aux relais communautaires en partenariat avec l’INDH pour développer les capacités des familles à protéger leurs enfants.

À travers cette campagne, l’ONDE réaffirme son engagement en faveur d’une société où chaque enfant est protégé, écouté et accompagné. Car derrière chaque situation de travail se trouve avant tout un enfant. Un enfant qui doit aller à l’école. Un enfant qui doit jouer et rêver. Un enfant qui doit construire son avenir.

La protection de l’enfance est une responsabilité collective: Tout citoyen peut signaler de manière anonyme et gratuite toute situation portant atteinte aux droits de l’enfant en contactant le 2511, numéro vert de l’ONDE, en se rendant sur la plateforme 2511.ma ou à travers l’application dédiée.