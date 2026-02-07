Marrakech accueille la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants

Visuel représentant une photo illustrant le travail des enfants ainsi que le logo de l'Organisation internationale du Travail.

La ville de Marrakech accueillera, du 11 au 13 février 2026, la sixième Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants. Organisé par le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences en partenariat avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), cet événement réunira plus de 1.000 participants issus des 187 États membres de l’OIT.

La conférence entend dresser un état des lieux des progrès enregistrés depuis la précédente édition, tenue à Durban en 2022, tout en mettant en exergue les défis persistants en matière de prévention, de protection et de retrait des enfants des formes de travail prohibées. Elle servira également de plateforme de concertation pour consolider la coopération internationale, favoriser le partage de bonnes pratiques et renforcer l’alignement des cadres d’action et des politiques publiques aux échelons national, régional et mondial.

Les échanges mettront en exergue le lien étroit entre l’éradication du travail des enfants et le respect des principes et droits fondamentaux au travail. Il s’agira également de susciter de nouveaux engagements opérationnels, en cohérence avec l’Agenda 2030, notamment la cible 8.7 des Objectifs de développement durable (ODD), qui appelle à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

La conférence offrira par ailleurs une tribune pour mettre en lumière la coopération étroite entre le Maroc et l’OIT, et permettra au Royaume de présenter les avancées significatives enregistrées sur les plans juridique, institutionnel et programmatique. L’occasion, également, de partager son retour d’expérience, ses dispositifs et ses bonnes pratiques avec les délégations participantes.