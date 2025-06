Projet «protection»: un plan d’action pour faire face au travail des enfants à Salé

L’Association Marocaine pour l’Insertion des Jeunes (AMIJ) a mené une étude approfondie sur le travail des enfants dans la ville de Salé, mettant en lumière des données alarmantes et proposant des solutions concrètes.

Cette recherche, conduite par deux équipes sur deux jours dans les arrondissements de Salé et la commune rurale d’Assouhoul, a recensé 310 cas d’enfants astreints au travail, dont une écrasante majorité de garçons, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 30 juin.

La plupart de ces enfants ont interrompu leur scolarité au primaire ou au secondaire, en raison de difficultés d’apprentissage ou de la précarité socio-économique de leurs familles.

Ils sont employés dans divers secteurs, allant des services et métiers artisanaux au commerce formel et informel, en passant par l’industrie et l’agriculture.

Les conclusions de cette enquête, présentées jeudi dernier lors d’un atelier de clôture du projet «Protection» dans l’arrondissement de Laayada, ont suscité une vive réaction parmi les participants.

Ces derniers ont insisté sur l’impérieuse nécessité de fédérer les efforts de tous les intervenants pour éradiquer ce fléau et assurer aux enfants leurs droits essentiels en matière d’éducation, de santé et d’épanouissement.

Financé dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le projet «Protection» vise à éliminer le travail des mineurs à Salé.

Parmi les recommandations formulées figurent le renforcement des programmes d’aide sociale aux familles vulnérables, l’accélération de l’autonomisation économique des femmes, ainsi que l’application stricte des législations en vigueur.

L’étude préconise également la mise en place d’un accompagnement scolaire personnalisé pour les élèves en difficulté et le déploiement de campagnes de sensibilisation sur les dangers du travail précoce.

L’atelier a été marqué par l’intervention du représentant de la Direction provinciale de l’Éducation nationale, qui a exposé des statistiques inquiétantes sur le décrochage scolaire, particulièrement dans la circonscription de Laayada, relaie le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, la représentante de la Solidarité nationale a détaillé les services offerts par le Centre de protection et d’accompagnement de l’enfance aux mineurs en situation de vulnérabilité, tels que les enfants des rues ou ceux présentant des besoins spécifiques.

Enfin, l’inspecteur du travail a rappelé le cadre juridique national et international protégeant les droits de l’enfant, et prohibant son exploitation économique.