La princesse Lalla Meryem lance le Dispositif national d’éradication du travail des enfants

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement du roi Mohammed VI en faveur des droits de l’enfant et des actions de l’ONDE pour accompagner les plus vulnérables et lutter contre leur mise au travail, indique un communiqué de l’Observatoire.

En février 2026, à l’occasion de la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, organisée à Marrakech, l’ONDE a contribué à la mobilisation nationale et internationale par une session thématique et deux ateliers, associant des enfants du continent grâce à son réseau africain des droits de l’enfant.

Par ailleurs, le 12 juin 2026, l’ONDE avait, sur instruction de la Princesse Lalla Meryem, et à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, lancé la campagne nationale «STOP au travail des enfants», déployée à la télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Cette campagne a bénéficié d’une large visibilité et d’un écho considérable auprès du grand public, les différentes capsules de sensibilisation ayant cumulé plus de 34 millions de vues.

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Le lancement du DNETE marque aussi une nouvelle étape dans la concrétisation de l’engagement constant de la Princesse Lalla Meryem en faveur de la protection de l’enfance et de l’éradication du travail des enfants, ajoute la même source.

En effet, le phénomène du travail des enfants persiste malgré une baisse de plus de 80% depuis 1999, indique l’ONDE qui cite l’enquête nationale sur l’emploi 2025 du Haut-commissariat au plan (HCP), selon laquelle 1,3% des enfants de 7 à 17 ans sont au travail, soit près de 103.000 enfants et le taux atteint 2,4% en milieu rural, contre 0,5 % en milieu urbain.

En concrétisation de la Vision du roi Mohammed VI, qui a toujours fait de la promotion et de la défense des droits de l’enfant une priorité nationale, le DNETE assure une prise en charge globale et individualisée de chaque enfant concerné, depuis son identification et son retrait du travail jusqu’à sa réintégration, avec un soutien personnalisé de sa famille.

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Ce Dispositif national renforce la coordination entre les acteurs institutionnels et associatifs et répond aux principales limites des mécanismes existants, avec notamment une continuité de la chaîne d’intervention, un ciblage sectoriel et géographique; un dossier individuel et un soutien économique à la famille à compter du jour du retrait.

Le Dispositif national d’éradication du travail des enfants repose sur deux piliers complémentaires: une veille permanente et une intervention individualisée. Cette dernière s’appuie sur les Cellules de lutte contre le travail des enfants (CLTE), implantées au niveau provincial et rattachées au ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC), ainsi que sur des associations conventionnées, chargées de la mise en œuvre des actions sur le terrain.

Selon l’ONDE, dix-sept acteurs interviennent à trois niveaux: stratégique, territorial et appui technique. Au niveau stratégique, l’ONDE préside le Comité de pilotage et le MIEPEEC préside le comité technique; alors qu’au niveau territorial, le Gouverneur de la Province préside le Comité provincial de suivi du DNETE, les CLTE et les associations de la société civile conventionnées. Pour l’appui technique, il concerne plusieurs acteurs de l’écosystème: la Présidence du Ministère Public, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Solidarité, de l’Inclusion Sociale et de la Famille, l’Agence nationale du soutien social, l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences, le Département de la formation professionnelle, le Haut-commissariat au plan, l’Entraide nationale, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, l’UNICEF et l’Organisation internationale du travail.

La mise en œuvre du DNETE se déroulera en trois étapes successives: un pilote, une phase d’ajustement nourrie par son évaluation, puis un passage à l’échelle nationale, explique le communiqué de l’ONDE, faisant observer que cinq axes d’action accompagnent le Dispositif: la prévention scolaire, la sensibilisation du grand public et des acteurs locaux, la mobilisation des employeurs, le plaidoyer, ainsi que la mesure et le suivi des résultats.

La cérémonie de lancement du DNETE a été marquée par la diffusion de quatre capsules vidéos sur «31 ans d’engagement pour la protection de l’enfance contre l’exploitation par le travail», la «Participation des enfants aux efforts de lutte contre leur exploitation par le travail» et le Dispositif national d’éradication du travail des enfants, ainsi qu’un retour sur la Campagne «STOP au travail des enfants».

La Princesse Lalla Meryem a, à cette occasion, procédé à la remise de quatre Trophées honorifiques, décernés aux équipes porteuses des projets lauréats et reçus en leur nom, respectivement, par l’enfant parlementaire Ahmed El Ayachi (Prix Voix de l’Avenir) pour le projet «Tamkine», l’enfant parlementaire Douaa Fghrawi (Prix Cœur citoyen) pour le projet «Digital early warning system for child labor», l’enfant parlementaire Malak Zin El Abidine (Prix Acteur du changement) pour le projet «Future roots Fund Project», et l’enfant parlementaire Kayan Sarbouti (Prix de la bande dessinée) pour l’œuvre «Dessine ton avenir».

À son arrivée au lieu de la cérémonie de lancement du DNETE, la Princesse Lalla Meryem a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Premier Président de la Cour de cassation, Mohamed Abdennabaoui, et le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, Hicham Balaoui.

La princesse a également été saluée par Mohamed Yacoubi, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Dardouri, wali, coordonnateur national de l’INDH, Rachid El Abdi, président du conseil régional, Houssine Kodad, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Nour El Amarti, secrétaire général par intérim du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Adil Ghmart, secrétaire général du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

La Princesse Lalla Meryem a aussi été saluée par Fatiha El Moudni, présidente du conseil communal, Abdelaziz Derouich, président du conseil préfectoral, Adil El Atrassi, président de l’arrondissement Souissi, et Ghizlane Benjelloun, vice-présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant.