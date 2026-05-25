Disparition de deux Français au large de Tanger après des difficultés en mer

Une vue de Tanger et du détroit de Gibraltar. (Photo d'illustration). chrisbeez / Pixabay

Deux Français sont portés disparus après que leur catamaran a rencontré des «difficultés» au large de Tanger, dans le détroit de Gibraltar, ont annoncé lundi à l’Agence France-presse (AFP) le Centre national de coordination et de sauvetage maritime ainsi que le père de l’un des passagers.

Dimanche, vers 02h15 (01h15 GMT), «nous avons reçu une alerte signalant que le catamaran Stella rencontrait des difficultés», a indiqué le centre marocain, ajoutant avoir retrouvé le bateau ainsi qu’un radeau de sauvetage, tous deux vides, à 3.000 nautiques, soit environ 5 kilomètres des côtes de Tanger.

Le catamaran, qui «flottait toujours», a été remorqué vers le port d’Asilah, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tanger, les recherches se concentrent désormais sur un canot annexe équipé d’un moteur hors-bord dont disposait également l’équipage.

Les causes de l’incident demeurent inconnues à ce stade, selon le centre.

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Une source proche du dossier a indiqué à l’AFP que les deux personnes portées disparues étaient de nationalité française. Selon Adrien Danzé, le père de l’un des deux Français, un message signalant une voie d’eau a été envoyé a 01h15 GMT puis un second à 02h00 GMT disait que l’équipage quittait le bateau pour l’annexe.

En novembre 2012, le catamaran Love-Love avait fait naufrage au large de Saïdia, sur la côte nord-est du Maroc, après avoir été pris dans une tempête, causant la mort de quatre Français et la disparition d’un cinquième, âgés de 60 à 73 ans.