Société

Casablanca: arrestation d’un individu pour violence et incitation à la haine

Siège de la BNPJ, Casablanca

Le siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, à Casablanca.

La police judiciaire a interpellé, ce vendredi 8 mai, un individu de 28 ans impliqué dans une agression violente à caractère haineux filmée et diffusée sur le web. Identifié grâce à la veille informatique, le suspect, qui était en possession d’armes blanches et de stupéfiants, est actuellement en garde à vue pour violence, diffamation et incitation à la haine.

Par La Rédaction
Le 09/05/2026 à 11h36

​Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, hier soir, vendredi 8 mai, à l’arrestation d’un individu de 28 ans soupçonné d’implication dans des actes de violence, de diffamation et d’incitation à la haine.

​Les services de veille informatique de la Sûreté Nationale avaient repéré une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans ces séquences, l’auteur incitait à la haine et proférait des insultes et des menaces, tout en commettant des actes de violence à l’encontre d’un citoyen originaire d’un pays d’Afrique subsaharienne, en pleine voie publique dans un des quartiers de Casablanca.

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​Les services de police ont immédiatement ouvert une enquête judiciaire qui a permis d’identifier la victime et de recueillir son témoignage. Par la suite, les investigations techniques et les recherches de terrain basées sur les enregistrements vidéo ont conduit à l’identification et à l’interpellation du suspect.

Lors des opérations de fouille, les autorités ont saisi en possession du prévenu deux armes blanches, un masque destiné à dissimuler ses traits, une quantité de résine de cannabis, ainsi que deux téléphones portables suspectés d’avoir servi à la commission de ces actes criminels.

​Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ensemble des circonstances de l’affaire ainsi que les motivations réelles derrière ces actes.

Par La Rédaction
Le 09/05/2026 à 11h36
#Police Judiciaire#Casablanca#Arrestation#Incitation à la haine et à la violence#BNPJ

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