Azilal: mystérieuse disparition d’une jeune écolière

La commune de Ouaouizeght, relevant de la province d’Azilal, et l’ensemble de la population locale demeurent fortement mobilisés en vue de retrouver une écolière mineure disparue samedi dernier, dans des conditions indéterminées.

«La jeune élève a quitté le domicile familial, samedi, pour rejoindre l’école, sans donner signe de vie depuis lors», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 17 février.

Alertés, les autorités locales, les services de la protection civile, les éléments de la gendarmerie royale et plusieurs habitants de cette localité effectuent des ratissages tout au long d’une rivière à la recherche de la jeune disparue.

«Mais, au fur et à mesure que le temps passe, les chances de la retrouver vivante diminuent sérieusement», fait remarquer le quotidien. D’autant plus que des habitants mobilisés dans les opérations de recherche auraient trouvé des vêtements, notamment deux pantalons sous le pont de la rivière, et ses chaussures un peu plus loin, en plus du cartable et d’un parapluie.

Ce qui laisse supposer que la jeune écolière serait emportée par les crues, font remarquer les mêmes sources. Plus de quarante-huit heures après le drame de la disparition, les recherches se poursuivent toujours sur les lieux, mais jusqu’à présent sans aucun résultat.

Sur les lieux, poursuit le quotidien, les autorités locales et tous les services sécuritaires demeurent en état d’alerte et ne cessent de déployer tous les moyens en vue de résoudre l’énigme de cette disparition.

Après deux jours, indiquent les mêmes sources, des supputations véhiculent le pire scénario, celui d’un viol suivi de meurtre. Jusqu’à présent, cette piste reste écartée, en attendant les résultats des recherches qui se poursuivent sur les lieux, ajoutent les mêmes sources.