Société

Dimanche sportif à Casablanca: circulation chamboulée sur plusieurs artères principales

Lors d'une précédente édition du mini-marathon 10 km international by WeCasablanca.

Casablanca s’apprête à vivre une matinée exceptionnelle ce dimanche 28 septembre avec la tenue de la 4ème édition du 10 km international by WeCasablanca. Pour permettre le bon déroulement de cette grande manifestation sportive, qui réunira des coureurs venus du Maroc et de l’étranger, plusieurs artères stratégiques de la ville seront complètement fermées à la circulation entre 7h et 13h.

Par Najwa Targhi
Le 26/09/2025 à 11h54

Ce dimanche 28 septembre, la métropole vibrera au rythme du sport. À l’occasion de la 4ème édition du 10 km international by WeCasablanca, mini-marathon international organisé par la Société de développement local (SDL), des milliers de coureurs, amateurs et professionnels, venus du Maroc et de l’étranger, prendront le départ dans une ambiance colorée et festive.

Pour garantir la sécurité des participants et permettre le bon déroulement de la course, plusieurs grands axes du centre-ville seront fermés à la circulation de 7h à 13h. Ce qui implique que toute circulation automobile sur ces tronçons sera temporairement suspendue.

L’avenue Zerktouni, entre le croisement du Twin Center et le boulevard d’Anfa, servant de ligne de départ et d’arrivée, sera entièrement dédiée aux coureurs. Le boulevard d’Anfa, sur toute la section reliant Zerktouni à l’avenue Moulay Youssef, sera également fermé à la circulation, tout comme l’avenue Moulay Youssef, de son intersection avec Anfa jusqu’à l’avenue Sidi Mohammed Ben Abdellah. L’avenue Sidi Mohammed Ben Abdellah, en direction de la Corniche, sera elle aussi inaccessible aux véhicules, tandis que la Corniche fera partie intégrante du parcours officiel de la course.

Lire aussi : Greffé des poumons, un coureur français réussit l’exploit de terminer le Marathon des Sables

Le stationnement sera interdit dès samedi soir à 22h00, sur l’ensemble de ces axes afin de faciliter l’installation des barrières, des panneaux de signalisation et des points de ravitaillement pour les participants. Les véhicules en infraction seront remorqués vers le parc de fourrière.

Les automobilistes sont donc fortement invités à anticiper leurs déplacements à Casablanca, à planifier leurs trajets à l’avance et à emprunter les itinéraires alternatifs indiqués par la police et les organisateurs. Ceux qui souhaitent circuler dans la ville devront se préparer à contourner les zones de course et à prendre en compte les horaires précis des fermetures des voies pour éviter de se retrouver bloqués derrière les barrières et les coureurs. Les conducteurs devront faire preuve de patience et s’organiser afin de ne pas être pris au dépourvu par ces perturbations.

#circulation routière#course#Casablanca#Course Casablanca 2025#Mobilité#Mobilité urbaine

