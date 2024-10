Greffé des poumons, un coureur français réussit l’exploit de terminer le Marathon des Sables

C’est un exploit qui n’a jamais connu de précédent. Atteint de mucoviscidose depuis sa naissance, Alexandre Allain, marathonien français, est devenu le premier greffé bi-pulmonaire à boucler l’épreuve de 105 kilomètres en 21h34, qui se déroulait du 12 au 19 octobre 2024.

«En participant à une course dont la date d’arrivée tombe sur la journée mondiale du don d’organes, je ne pouvais pas faire autrement que de terminer cette course pour continuer à sensibiliser le grand public, s’est réjoui le français qui courrait sous la bannière de l’association de Grégory Lemarchal. Il y a 7 ans, je n’étais pas capable de courir 1 km tout seul et aujourd’hui je fais 105 km dans le désert avec des conditions très difficiles – pluie, tempête et chaleur –, avec un sac de 10 kg sur le dos et sur un terrain totalement inhabituel pour moi par rapport à mes défis précédents», a expliqué Alexandre Allain au journal Le Figaro.

Cette course, il la qualifie de «la plus difficile de (sa) vie», car il ne pensait pas «souffrir autant» confie-t-il. «Mais le message n’en est que plus fort. J’ai réussi à finir parce qu’à chaque fois que j’étais dans le dur je pensais à mon donneur et à sa famille».

Sur la ligne d’arrivée, l’émotion le submerge. Avant cet exploit, Alexandre Allain a terminé le Half Ironman des Sables d’Olonne en 8h25 en 2022 et le Grand Raid de l’Ultra Marin en juin 2023 (relai de 58 km). «J’ai mis du temps à rouvrir les yeux sous mes mains, je pensais à ma famille, ma chérie et tous ceux qui m’accompagnent pour me permettre de réaliser ces exploits et bien entendu à Grégory Lemarchal et tous ceux atteints de la mucoviscidose partis trop tôt», conclut avec émotion le sportif de 29 ans.