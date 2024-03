À 75 ans, un Britannique s’apprête à participer au Marathon des Sables au Maroc

Âgé de 75 ans, Harry Hunter, originaire de Windsor, participera à la course qui se déroule chaque année dans le désert du Sahara marocain, annonce un média britannique. Un challenge de plus à relever pour Harry Hunter, amateur de défis extrêmes, qui fêtera, le deuxième jour du Marathon des Sables, son 76ème anniversaire.

Mais au-delà de la performance physique, le Marathon des Sables est aussi une aventure humaine, où la notion de partage prend tout son sens. Ce partage, beaucoup souhaitent le prolonger au-delà de la course et associent leur participation à une noble cause en récoltant des dons pour une association. Un esprit, relève l’organisation du Marathon des Sables sur son site, «apporté par les coureurs anglo-saxons, notamment les Britanniques pionniers dans ce domaine», et auquel Harry Hunter ne déroge pas.

En effet, grâce à une collecte de fonds organisée sur le site de donation Just Giving, il espère pouvoir récolter 2000 EUR qu’il reversera à l’hospice pour enfants Alexander Devine, le seul hospice spécialisé pour enfants desservant en Angleterre le Berkshire et les comtés environnants. L’hospice, qui prend actuellement en charge plus de 165 enfants et leurs familles, a besoin de 2,8 millions de livres sterling (3,6 millions EUR) de financement chaque année, dont la majeure partie provient de dons.

Cette année, la 38ème édition du Marathon des Sables se déroulera du 12au 22 avril, sur une distance de 250 kilomètres, en six jours.