Marathon de Casablanca: voici les artères qui seront fermées ce dimanche 29 octobre

Si vous devez vous déplacer en voiture, dimanche prochain à Casablanca, assurez-vous de ne pas croiser l’itinéraire des coureurs de la 14ème édition du Marathon international de la ville blanche. Et pour cause, suite à une décision de la Commune, plusieurs rues et avenues seront fermées à la circulation des véhicules entre 7h00 et 13h00.

La liste comprend le boulevard Bouskoura, le boulevard Omar Alkhayam, le boulevard Sidi Abdellah Khalil, l’avenue des facultés, le boulevard Oued Oum Rabia, le boulevard Sidi Abderrahmane, le boulevard Abdelhadi Boutaleb, la route Sidi Abderrahmane, le boulevard de l’Atlantique, le boulevard de la Corniche, le boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah, le boulevard Al Mouahidine, l’avenue des Forces armées royales, l’avenue Pasteur, l’avenue de l’Ambassadeur Ben Aïcha, le boulevard Moulay Slimane, le boulevard Maâmora, le boulevard Moulay Ismaïl, le boulevard de la Ceinture verte, la rue de la Mer (Sidi Soufi), le boulevard de l’Aéropostale et le boulevard Al Abtal.

Lire aussi : Marathon: Fatima Ezzahra Gardadi dédie sa médaille au roi Mohammed VI

Pour son édition 2023, le marathon propose trois distances, ouvertes aux amateurs comme aux professionnels: le marathon de 42km, le semi-marathon de 21 km et une course de 10 km. Une course réservée aux enfants âgés de 9 à 14 ans, baptisée «Kids Run», est également prévue au programme. Pour ces différentes courses, le départ et l’arrivée se feront au niveau du complexe El Amal.