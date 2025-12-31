Société

Des fan zones dans les aéroports du Royaume pour célébrer la CAN 2025

Une fan zone aménagée dans le hall d'un des aéroports du Royaume.

Alors que la CAN 2025 bat son plein au Maroc, la qualification des Lions de l’Atlas pour le second tour a enflammé lundi les aéroports du Royaume. Dans les fan zones aménagées au cœur des halls, voyageurs, supporters et personnel d’Airports of Morocco ont partagé un rare moment de communion nationale.

Par La Rédaction
Le 31/12/2025 à 12h10

La victoire des Lions de l’Atlas lors du premier tour de la CAN 2025 n’a pas seulement fait vibrer les stades et les fan zones dans les villes. Elle s’est également invitée dans les aéroports marocains, devenus, le temps d’un match, de véritables lieux de rassemblement et d’expression populaire. Dans plusieurs plateformes du Royaume, les supporters ont suivi la rencontre en direct, portés par l’espoir et la fierté de la qualification.

À l'occasion de la CAN 2025, L'ONDA a mis en place des fan zones pour les supporters dans les différents aéroports du royaume.

Installées au cœur des halls, les fan zones ont attiré des profils variés. Voyageurs marocains en partance ou de retour au pays, supporters venus de différents pays africains et étrangers de passage ont partagé la même émotion. Applaudissements, sourires, chants et moments de liesse ont rythmé la soirée, créant une atmosphère chaleureuse et fédératrice.

Les équipes d’Airports of Morocco ont, elles aussi, pris part à cette célébration collective. Présentes aux côtés des voyageurs, elles ont contribué au bon déroulement du moment, illustrant la volonté d’accompagner la dynamique nationale autour de la CAN 2025. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à offrir une expérience d’accueil enrichie aux passagers durant la compétition.

