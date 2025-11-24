Des agences numériques pour un meilleur suivi de la consommation en eau et électricité

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé que son ministère travaillait actuellement à la mise en place d’agences numériques modernes. Ces plateformes permettront aux abonnés de suivre à distance leur consommation d’eau et d’électricité, de soumettre et de suivre leurs plaintes en ligne, ainsi que d’interagir avec l’ensemble des services proposés, y compris les demandes de raccordement et d’abonnement, et de poser toutes les questions relatives aux services disponibles, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 25 novembre.

Répondant à une question écrite au Parlement sur l’investissement dans la numérisation pour permettre aux citoyens de contrôler leur consommation d’eau et d’électricité, le ministre a souligné que plusieurs initiatives et mesures concrètes avaient déjà été lancées pour renforcer la digitalisation et faciliter l’accès aux services pour les citoyens. Il a précisé que le ministère avait mis en place une commission mixte regroupant la direction des réseaux publics locaux, les distributeurs, les agents de distribution et les entreprises régionales multi-services, chargée de suivre la mise en œuvre des programmes numériques de chaque distributeur et de moderniser les services afin de rendre le traitement des plaintes plus efficace et plus rapide, a-t-on lu dans Al Ahdath Al Maghribia.

Parmi les principales initiatives à venir, le ministre a mentionné le lancement, dans la première phase du programme de numérisation, d’un service d’envoi de factures par SMS pour les abonnés d’eau et d’électricité. Un système de rappel par message texte sera également mis en place pour les clients en retard de paiement, contribuant ainsi à améliorer le taux de recouvrement. Le projet comprend également la mise en œuvre d’un système de gestion électronique des documents, de solutions mobiles facilitant la communication avec les abonnés, ainsi qu’un système informatisé de gestion de la maintenance et un dispositif de surveillance et de contrôle des réseaux.

Abdelouafi Laftit a ajouté que les abonnés présentant une consommation élevée par rapport à la même période de l’année précédente recevront des notifications par SMS, afin de les inciter à vérifier leurs installations internes et à éviter tout dysfonctionnement ou fuite éventuelle, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Le ministre a expliqué que son département encourageait les institutions chargées de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide à accélérer la numérisation de leurs services et à adopter une gestion dématérialisée des procédures administratives, grâce à l’utilisation de technologies innovantes dans le domaine des systèmes d’information et de communication. L’objectif est de moderniser les services, d’améliorer leur qualité et de réduire les délais de traitement, garantissant ainsi une réponse rapide et efficace aux plaintes des abonnés.

Ces programmes numériques constituent aujourd’hui des outils essentiels pour la gestion du secteur de la distribution d’eau et d’électricité. Ils incluent notamment un système d’information intégré pour la gestion des clients, un autre pour la gestion financière, des ressources humaines, les achats et les stocks, ainsi qu’un système d’information géographique permettant de localiser précisément tous les points de raccordement et de consommation des abonnés.