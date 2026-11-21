Un policier de la brigade touristique de la préfecture de police de Tanger a été contraint de faire usage de son arme de service, ce samedi 21 novembre à la mi-journée. Il devait interpeller un individu recherché qui tentait de prendre la fuite à bord d’une voiture. Ce dernier exposait la sécurité des personnes et des biens à des menaces imminentes et graves.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect a tenté de fuir à bord de sa voiture en apercevant les éléments de la brigade touristique. Ceux-ci sécurisaient la zone du Cap Spartel, dans la périphérie de Tanger. Sa fuite a occasionné des dégâts matériels à un autocar et à trois voitures particulières. Elle a aussi fait peser des menaces sérieuses sur les citoyens et les usagers de la route.

Pour neutraliser le danger, un policier a été contraint de tirer des balles de sommation et d’autres qui ont immobilisé les roues du véhicule. Le suspect a ainsi pu être interpellé. Il avait en sa possession une quantité de cocaïne, conditionnée en doses destinées à la vente. Ont également été trouvées sur lui une balance électronique, une arme blanche de grande taille et une somme d’argent provenant d’activités criminelles.

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L’enquête a révélé que le suspect compte de nombreux antécédents judiciaires. Il fait l’objet de trois avis de recherche à l’échelle nationale. Ces avis portent sur des activités liées au trafic de drogues, ainsi que sur un accident de la circulation mortel avec délit de fuite et refus d’obtempérer.

Au cours de cette intervention, le suspect a opposé une résistance violente. Il a tenté de s’emparer de l’arme de service du policier. Deux balles sont alors parties accidentellement. L’une d’elles a atteint le policier au niveau des membres inférieurs. Il a été transféré à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires.

Pour les besoins de l’enquête judiciaire, le suspect a été placé en garde à vue sur instruction du parquet compétent. L’enquête doit élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire, ses tenants et ses aboutissants.