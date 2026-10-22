Société

Fès: arrestation de deux faux policiers spécialisés dans l’escroquerie et le vol

Les escrocs usurpent généralement l'identité et la fonction d'une figure de l'autorité publique pour berner leurs victimes. . DR

Revue de presseLes services de la police judiciaire de Fès ont mis fin aux agissements de deux individus qui s’étaient fait passer pour des responsables sécuritaires afin de dépouiller plusieurs victimes. Usant de fausses promesses d’intervention et d’intimidation, les deux suspects ont été interpellés puis déférés devant la justice pour escroquerie, usurpation d’identité et vol. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 20h09

Les services de la PJ relevant de la préfecture de police de Fès ont procédé le lundi 19 octobre dernier à l’arrestation d’un individu âgé de 42 ans ayant usurpé l’identité d’un responsable sécuritaire pour escroquer ses victimes. Placé en garde à vue sur instruction du parquet, le mis en cause avait été appréhendé dans un délai très court à la suite de plaintes déposées à son encontre, puis auditionné en garde à vue, afin de déterminer l’ensemble des faits et le mobile de ses agissements criminels, indique Assabah de ce vendredi 23 octobre.

Selon les résultats de l’enquête, le prévenu ne s’est pas contenté d’escroquer ses victimes et de se faire passer pour un policier, mais est aussi impliqué dans une affaire de vol. Lors de son interpellation aux premières heures de la matinée de lundi dernier, un smartphone a été saisi en sa possession, qu’il avait dérobé à une femme qu’il avait dupée en lui faisant miroiter des promesses d’intervention et de médiation auprès des services de police, après lui avoir fait croire qu’il en était un fonctionnaire, et même un haut responsable sécuritaire.

L’enquête a permis de démontrer que le suspect avait déjà ciblé une autre femme selon le même mode opératoire. Il lui avait soutiré de l’argent au prétexte d’intervenir en faveur de son frère, alors en détention pénale. Devant la gravité des faits qui lui sont reprochés, et la réactivité des autorités compétentes, la victime s’est empressée d’adresser sa plainte au parquet, lit-on dans Assabah.

Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé l’implication d’un complice, qui a lui aussi été arrêté. Il est suspecté d’usurpation d’-identité et d’avoir dépouillé plusieurs victimes. Cet individu, récidiviste aux multiples antécédents judiciaires pour des faits d’escroquerie, de vol, d’usurpation de fonction et d’abus de confiance, a été condamné à deux ans de prison ferme. Il faisait l’objet de nombreuses plaintes pour avoir délesté ses victimes de montants variant entre 150 et 1.150 dirhams, ainsi que de téléphones portables et de cadeaux divers.

Pour parvenir à ses fins et contraindre ses victimes à céder à ses exigences, ce prévenu usait de méthodes d’intimidation très complexes pour les terroriser, et a répété ses opérations frauduleuses auprès de nombreuses victimes, avant d’être finalement arrêté par la PJ.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 20h09
#escroquerie#abus de confiance#PJ#Fès

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