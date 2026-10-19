Société

Nador: arrestation du cerveau d’un réseau d’escroquerie utilisant l’IA

À Nador, un homme de 25 ans a été arrêté en flagrant délit d’escroquerie aux transferts d’argent, au moyen de données piratées et de pièces d’identité falsifiées à l’aide de l’IA.

Revue de presseUn individu de 25 ans a été interpellé en flagrant délit par la police judiciaire de Nador alors qu’il tentait de commettre une nouvelle fraude. En piratant les données d’agences de transfert d’argent et en falsifiant des pièces d’identité à l’aide de l’intelligence artificielle, le suspect réussissait à détourner les fonds destinés aux véritables bénéficiaires. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 19/10/2026 à 20h48

Les éléments de la brigade de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies, relevant de la brigade régionale de la police judiciaire de Nador, ont arrêté un jeune homme de 25 ans impliqué dans une série d’escroqueries ciblant des agences de transfert d’argent. «Cet individu, qui avait déjà résidé en Europe, utilisait les données personnelles de bénéficiaires de mandats financiers pour retirer frauduleusement des sommes d’argent à l’aide de faux documents d’identité», indique le quotidien Assabah dans son édition du mardi 20 octobre.

L’interpellation du suspect est survenue à la suite de recherches techniques et d’investigations sur le terrain menées par les services de sécurité après le signalement de plusieurs fraudes similaires dans différentes agences de la ville. Les enquêtes ont permis de déterminer le mode opératoire utilisé, puis d’interpeller l’individu en flagrant délit alors qu’il tentait de commettre une nouvelle fraude.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent un procédé élaboré consistant à obtenir les informations personnelles des bénéficiaires ainsi que les numéros confidentiels des transferts en piratant les données de plusieurs agences. Le mis en cause utilisait ensuite ces informations pour usurper l’identité des véritables destinataires des fonds.

Pour effectuer ses retraits, le suspect confectionnait de fausses cartes nationales d’identité portant les données réelles des bénéficiaires en s’aidant des technologies de l’intelligence artificielle. «Muni de ces fausses pièces, il se rendait ensuite dans les agences de transfert pour encaisser les sommes destinées à ces bénéficiaires», souligne Assabah.

Les investigations préliminaires font état de son implication dans au moins six opérations d’escroquerie commises dans différents établissements, sans que le montant total dérobé ni le nombre définitif de victimes aient encore été divulgués. Les perquisitions ont conduit à la saisie d’un téléphone portable et d’un ordinateur suspectés d’avoir servi à ces activités criminelles, tandis que les expertises techniques se poursuivent afin d’analyser l’ensemble des données et des documents saisis.

Par La Rédaction
Le 19/10/2026 à 20h48

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