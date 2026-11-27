Des familles se rassemblent sur la côte le lendemain de l'Aïd al-Fitr à Rabat.. AFP or licensors

La Direction générale de la sûreté nationale figure tout en haut du classement des institutions auxquelles les Marocains font confiance. D’après la cinquième vague de l’Indice de confiance dans les institutions, rendue publique ce mois de novembre par le MIPA, 91% des sondés disent avoir confiance dans la DGSN. L’enquête a été réalisée par téléphone entre le 19 septembre et le 6 décembre 2025 auprès de 1.750 personnes, sur la base des quotas du recensement de 2024.

Ce résultat va de pair avec un sentiment de sécurité élevé. Ils sont 91% à affirmer se sentir en sécurité dans leur quartier. Pour les auteurs du rapport, la confiance dans les services de sécurité se joue autant sur le terrain de la criminalité que sur la manière dont les citoyens sont traités. Plus ils se sentent protégés, dans un cadre équitable et respectueux de la loi, plus ils accordent leur confiance.

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Les deux autres corps en uniforme sont au même niveau ou presque. Les Forces armées royales obtiennent elles aussi 91%. La Gendarmerie royale, qui assure la sécurité en milieu rural, est à 87%.

Loin devant le gouvernement et les partis

Derrière la police et l’armée, la justice recueille 76% de confiance. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques est à 75% et celui de l’Intérieur à 72%. Les institutions élues sont nettement moins bien loties. Le gouvernement recueille 41% de confiance, soit 50 points de moins que la DGSN. Les partis politiques sont à 35%.

Le Parlement s’en sort mieux cette année. Avec 48%, il atteint son meilleur score depuis que l’indice existe et passe devant le gouvernement pour la première fois depuis 2020. Les conseils communaux sont au même niveau (48%), les présidents de commune à 42% et les députés de la circonscription à 37%.

Entre les deux, on trouve les services publics et les corps intermédiaires. L’école publique obtient 73%, l’école privée 69%. Pour la santé, c’est l’inverse, puisque 53% des répondants ne font pas confiance au secteur public et 65% font confiance au privé. Les banques sont à 69%, les associations à 65% et les syndicats à 51%.

Interrogés sur les priorités du gouvernement pour les cinq ans à venir, les sondés citent d’abord l’école (29%), la santé (25%) et l’emploi des jeunes (18%). La corruption les préoccupe aussi, puisque 85% la jugent répandue dans le pays, sans que le rapport précise quelles administrations sont visées.

Sur les droits de l’Homme, 64% des sondés estiment qu’ils sont respectés au Maroc. Enfin, 98% se disent fiers d’être marocains.

Séisme d’Al Haouz, des avis partagés sur la reconstruction

Cette cinquième édition comporte un volet spécial sur la gestion des catastrophes naturelles. Le MIPA rappelle le bilan du séisme du 8 septembre 2023, soit 2.946 morts, 5.674 blessés, plus de 60.000 constructions touchées et environ 300.000 sinistrés. Il cite également les inondations de Tata, Zagora, Tinghir et Errachidia en 2024 et celles de Ksar El Kébir fin 2025. Le rapport note que ces crises mobilisent à la fois les administrations, les autorités territoriales, les services de sécurité et les associations.

Près de deux sondés sur trois (65%) pensent que le gouvernement est capable de gérer efficacement une catastrophe. Dans la région de Marrakech-Safi, où 235 personnes ont été interrogées, ce taux est de 68%. Les informations officielles données pendant les crises sont jugées fiables par 65% des répondants.

Sur le séisme d’Al Haouz, les réponses varient selon le sujet. Les aides financières versées aux sinistrés satisfont 62% des sondés et la remise en état des infrastructures 53%. Pour la rapidité de la reconstruction, on tombe à 44% de satisfaits. La communication du gouvernement divise, avec 43% de satisfaits et 40% de mécontents.

La coordination pose aussi question. Pour 58% des répondants, les élus locaux, les administrations et les autres intervenants ne travaillent pas toujours ensemble comme il le faudrait. Pour l’avenir, les sondés veulent surtout que les secours soient prêts. Ils sont 90% à juger très important de renforcer la préparation et la rapidité d’intervention.

Le questionnaire citait à ce titre les moyens de la Protection civile, les stocks stratégiques et la création de centres de commandement. Les constructions parasismiques (86%), les systèmes d’alerte précoce (84%) et l’assurance contre les catastrophes (84%) sont aussi très demandés.