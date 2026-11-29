Des candidats lors des épreuves écrites du concours d'accès aux centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEF).

Organisées samedi 28 novembre, les épreuves écrites du concours d’accès aux Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF), au titre de la session de novembre 2026, ont réuni 108.411 candidats sur les 125.009 convoqués.

Le taux de présence s’est ainsi établi à 86,72%, selon le bilan provisoire publié dimanche par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Un niveau de participation qui témoigne de l’intérêt suscité par ces concours, considérés comme une étape importante dans le recrutement et la formation des futurs enseignants.

Pour assurer le bon déroulement des épreuves, le ministère a déployé un dispositif couvrant l’ensemble des régions du Royaume. Au total, 294 centres d’examen ont été mobilisés, avec 6.248 salles et 12.496 surveillants. Des équipes administratives et techniques ont également été mobilisées pour accompagner l’organisation des épreuves et veiller au respect des conditions de passage pour l’ensemble des candidats.

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Si le ministère dresse un bilan globalement positif du déroulement des épreuves, les contrôles ont tout de même permis de relever 463 cas de fraude, concernant 0,43% des candidats présents. Il signale par ailleurs des fuites de sujets pendant les épreuves. Certaines ont donné lieu à une intervention immédiate, tandis que les investigations se poursuivent pour d’autres, afin d’en établir les circonstances et les responsabilités.

Pour chaque cas de fraude constaté, un procès-verbal a été établi et transmis aux commissions régionales compétentes. Celles-ci sont chargées d’examiner les dossiers et de prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent, conformément à la législation en vigueur.

Dans son bilan, le ministère souligne les enjeux liés à l’organisation de ces concours, compte tenu du nombre de candidats et de l’ampleur des moyens humains et logistiques nécessaires. Il insiste également sur la nécessité de préserver la régularité des épreuves et le principe d’égalité des chances.

Le département a enfin salué la mobilisation des cadres pédagogiques et administratifs, des autorités sécuritaires ainsi que de l’ensemble des partenaires ayant contribué à l’organisation de cette session. Il réaffirme son engagement à garantir les principes d’intégrité, de mérite et d’égalité des chances dans les examens et concours.