Chiens et chats: plus de 11.000 animaux vaccinés gratuitement contre la rage en septembre

Lancée tout au long du mois de septembre, la campagne de vaccination antirabique lancée par l’Onssa et l’ordre des vétérinaires a enregistré une forte mobilisation des propriétaires d’animaux de compagnie. Au total, plus de 11.000 chiens et chats ont reçu gratuitement leur vaccin, tandis que près de 6.000 propriétaires ont eu recours à ce dispositif préventif destiné à renforcer la protection des animaux contre la rage.

Sur le terrain, les vétérinaires ont également répondu présent. Plus de 200 praticiens, entre vétérinaires du secteur privé et vétérinaires mandatés, ont participé à l’opération et contribué à son déploiement auprès des propriétaires. «La campagne a connu une très forte affluence, qui a même dépassé les prévisions, notamment durant les deux dernières semaines», témoigne Zakaria Oukal, vétérinaire participant à l’opération.

Selon lui, l’organisation de la campagne a été facilitée par le recours à une application numérique mise à disposition par les autorités compétentes. Cet outil a permis de fluidifier les échanges entre les vétérinaires et les propriétaires d’animaux, mais aussi de gérer les rendez-vous et de suivre les stocks de vaccins.

حملة ضد داء السعار (DR)

«L’application nous a permis de gérer les rendez-vous, de suivre le stock de vaccins et d’envoyer directement les certificats de vaccination aux bénéficiaires par SMS», explique-t-il. Le dispositif a également permis de limiter les démarches administratives classiques, en remplaçant une partie des documents papier par l’enregistrement numérique des données des propriétaires et de leurs animaux.

Au-delà de l’opération elle-même, le vétérinaire estime que ce type d’initiative contribue à installer davantage le réflexe de vaccination chez les propriétaires d’animaux. «Ces campagnes encouragent les éleveurs et les propriétaires à respecter les vaccinations régulières et à protéger leurs animaux avec les vaccins essentiels», souligne-t-il.

La campagne intervient toutefois dans un contexte marqué par la circulation de rumeurs sur les réseaux sociaux faisant état de prétendus décès d’animaux de compagnie après leur vaccination. Une affirmation que Zakaria Oukal réfute catégoriquement.

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«Il s’agit d’une rumeur qui n’a aucun fondement», affirme-t-il, précisant que les vaccins utilisés dans le cadre de ces campagnes sont des produits homologués, éprouvés et employés depuis longtemps dans la pratique vétérinaire. «Ce ne sont pas de nouveaux vaccins ou des produits récemment introduits. Ils sont utilisés depuis des années dans les campagnes de vaccination», ajoute-t-il.

Le vétérinaire appelle ainsi les propriétaires à ne pas céder aux inquiétudes véhiculées sans fondement et à privilégier les informations provenant des professionnels et des autorités compétentes. «Il ne faut pas se laisser entraîner par les rumeurs ou par des craintes injustifiées qui peuvent apparaître lors du lancement de ce type d’initiative nationale», insiste-t-il.

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Organisée conjointement par l’ONSSA et l’Ordre national des vétérinaires, cette campagne s’inscrit dans les efforts de prévention de la rage et de protection de la santé animale et humaine.

Car le risque lié aux animaux atteints de rage dépasse largement le cadre de la santé animale. Le virus peut être transmis à l’homme notamment par une morsure ou une griffure, mais aussi lorsque la salive d’un animal infecté entre en contact avec une plaie ouverte. D’où l’importance, pour les propriétaires, de maintenir leurs animaux à jour dans leurs vaccinations, mais aussi d’adopter les bons réflexes face à un animal présentant un comportement inhabituel.