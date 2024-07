À Casablanca, les vétérinaires et toiletteurs sont les alliés des propriétaires d’animaux de compagnie

Pour comprendre la mode en plein essor, de l’élevage des animaux et le rôle important des vétérinaires, Le360 s’est rendu dans un cabinet du quartier Maârif. Là, nous avons rencontré Imad Bagachoul, un vétérinaire passionné, entouré de ses fidèles clients et de leurs animaux de compagnie adorés. Chaque visiteur, qu’il soit propriétaire d’un chat gracieux ou d’un chien joueur, partage une histoire d’amour et d’affection profonde avec son compagnon.

«Adopter un animal de compagnie, c’est faire preuve de bonté et de générosité», affirme Imad Bagachoul avec un sourire. Pour lui, cette tendance est le reflet de la nature chaleureuse des Marocains, qui voient en ces créatures affectueuses bien plus que des animaux, mais de véritables membres de la famille. La pandémie de la Covid-19 a renforcé ce lien, de nombreux Casablancais ayant trouvé dans l’adoption d’animaux de compagnie un moyen de combler le vide du confinement. Surtout après avoir remarqué les effets positifs notables sur l’éducation de leurs enfants, en présence d’un animal à la maison.

Le docteur Bagachoul insiste sur l’importance des consultations régulières chez le vétérinaire. «Pour garantir la santé et le bien-être de nos compagnons, il est crucial de suivre leur état de santé et de les vacciner régulièrement», explique-t-il. De plus, il met en avant l’importance d’une alimentation saine et adaptée, qui ne nécessite pas forcément des dépenses élevées, mais de choisir avec soin les produits pour leurs bénéfices sur la santé animale.

Les propriétaires, quant à eux, témoignent de leur dévouement. «Nos animaux méritent le meilleur», déclare Mouhsine, en caressant tendrement son chien de race chow-chow. Ils sont nombreux à veiller méticuleusement à la santé et au bonheur de leurs compagnons, refusant de les négliger, comme Sakina que l’on a rencontrée chez le vétérinaire pour le vaccin de son chat.

Rabii Khalid, expert en toilettage, nous parle de l’importance de l’hygiène pour nos amis à fourrure. «Un bon toilettage est essentiel pour leur bien-être», affirme-t-il, partageant ses astuces pour un nettoyage efficace et doux.

Casablanca, dans sa modernité et son effervescence, adopte avec grâce et amour la tendance de l’élevage des animaux de compagnie, en comptant sur les vétérinaires pour assurer ensemble le bien-être de ces compagnons à quatre pattes.