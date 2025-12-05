Société

100.000 cas de morsures et 33 morts par la rage en un an à cause des chiens errants

Des chiens errants. (Photo d'illustration). AFP or licensors

Revue de presseLa prolifération des chiens errants et les risques sanitaires associés au phénomène viennent d’être soulevés au parlement avec des statistiques effrayantes. Plus de 100.000 cas de morsures et pas moins de 33 morts en une année. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 05/12/2025 à 21h35

Le phénomène des chiens errants constitue un véritable défi pour la santé publique au Maroc. En effet, plus de 100.000 cas de morsures et de griffures ont été enregistrés dans les différentes régions du pays pendant l’année 2024.

La rage a provoqué la mort de pas moins de 33 personnes pendant la même année, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 6 et 7 décembre.

Les sources du quotidien indiquent que «les chiens errants ont été à l’origine de 432 cas d’infection liée aux kystes hydatiques et 64 à la leishmaniose viscérale en une seule année».

Ces chiffres, indique Assabah, ont été révélés par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit dans sa réponse à une question écrite soulevée par le conseiller Khalid Setti du syndicat de l’Union nationale du travail.

Soulignant que les chiens errants constituent un vecteur majeur de transmission de graves maladies, dans un contexte marqué par la prolifération de leur nombre, le ministre a indiqué que «la gestion de ce fichier relève des compétences des collectivités territoriales».

Et pour accompagner ces collectivités dans l’approche basée sur la stérilisation, la vaccination et le marquage, le ministre a rappelé la convention de partenariat signée en 2019 entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé, l’Office national de sécurité sanitaire et l’Ordre national des vétérinaires.

Le ministre a ajouté que son département verse annuellement une somme de 40 millions de dirhams à l’Institut Pasteur-Maroc pour l’achat de vaccins que le ministère de la Santé et de la protection sociale distribue à 565 centres de santé, principalement en milieu rural. Les communes concernées consacrent également la même enveloppe budgétaire pour contrer cette menace sérieuse pour la santé publique et la sécurité des citoyens.

Par La Rédaction
Le 05/12/2025 à 21h35
#chiens errants#rage

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chiens errants: des chiffres alarmants et des actions concrètes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Safi: un jeune tué et son cadavre livré aux chiens

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Meknès: un homme succombe à ses blessures après avoir été attaqué par une meute de chiens errants

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: ouverture du plus grand centre de protection des chiens et chats errants

Articles les plus lus

1
Mondial 2026: le Maroc avec le Brésil, l’Ecosse et Haïti
2
Affaire Bafella: révélations sur le terrain de Aïn Sebaâ qui fait trembler la mairie de Casablanca
3
Plan d’autonomie, développement au Maroc, vision atlantique royale: les nouvelles positions des Pays-Bas
4
Exode rural forcé: comment la sécheresse vide les campagnes marocaines
5
Sahara: Alger active deux instruments africains pour plaider «sa» cause… et essuie, à domicile, une double déconfiture
6
Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer
7
Christophe Gleizes ou le procès de la Kabylie
8
Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente
Revues de presse

Voir plus