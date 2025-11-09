Revue du web. Meknès: un homme succombe à ses blessures après avoir été attaqué par une meute de chiens errants

Des chiens errants dans un quartier de Casablanca.

Meknès: un homme succombe à ses blessures après avoir été attaqué par une meute de chiens errants.

إصابات في نحف وكفرقرع جرّاء هجمات كلاب ضالة شهدت بلدات في الجليل والمثلث موجة حوادث مؤسفة تسببت بإصابات بشرية وخسائر في... Publiée par ‎Ashams - الشمس‎ sur Vendredi 7 novembre 2025

Football: après celle d’Achraf Hakimi, la participation de Nayef Aguerd à la CAN remise en question. Pendant ce temps Walid Regragui a rappelé Romain Saïss.

Préservé à Auxerre le week-end dernier, l'international marocain Nayef Aguerd est sorti avant le coup de sifflet final, ce samedi contre Brest. Roberto de Zerbi a tiré la sonnette d'alarme, en conférence de presse.



La liste de Regragui. Principalement enseignement le retour du taulier, Romain Saiss. Il évolue désormais au Qatar et semble le favori pour accompagner Aguerd en charnière. Sofiane Diop, très bon avec Nice, est logiquement appelé. Amie Adli en fait les frais. #Maroc

🇲🇦 Hamza Abourrouzouk réagit à la décision de Walid Regragui de rappeler Romain Saïss en sélection.

🗣️Walid Regragui 🇲🇦 : "La CAN, tu la gagnes pas avec des jeunes derrière, il faut de l'expérience en défense." 👀🏆

SAISS IS BACK!



SAISS IS BACK! pic.twitter.com/WEEo5LndBx — FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 7, 2025

France: grosse polémique après le méga-craquage de fumigènes par les supporters du Wydad à Paris.

+++ Et un scandale de plus !



Sacrés quatre fois «meilleur public du monde» pour ses chorégraphies et tifos, les ultras du Wydad Casablanca, dont les célébrations à Paris ont fait le tour des réseaux, sont coutumiers du fait.

«Comme Casa, comme Paris… Partout on est chez nous»



«Comme Casa, comme Paris… Partout on est chez nous» ➡️ https://t.co/SRrT3dGCGw pic.twitter.com/ChvcT2hmbF — Le Parisien (@le_Parisien) November 8, 2025