Revue du web. Meknès: un homme succombe à ses blessures après avoir été attaqué par une meute de chiens errants

Des chiens errants dans un quartier de Casablanca.

Revue du webMeknès: un homme succombe à ses blessures après avoir été attaqué par une meute de chiens errants; Football: après celle d’Achraf Hakimi, la participation de Nayef Aguerd à la CAN remise en question. Pendant ce temps Walid Regragui a rappelé Romain Saïss; France: grosse polémique après le méga-craquage de fumigènes par les supporters du Wydad à Paris... Round-up.

Par La Rédaction
Le 09/11/2025 à 17h55

Meknès: un homme succombe à ses blessures après avoir été attaqué par une meute de chiens errants.

إصابات في نحف وكفرقرع جرّاء هجمات كلاب ضالة شهدت بلدات في الجليل والمثلث موجة حوادث مؤسفة تسببت بإصابات بشرية وخسائر في...

Publiée par ‎Ashams - الشمس‎ sur Vendredi 7 novembre 2025

Football: après celle d’Achraf Hakimi, la participation de Nayef Aguerd à la CAN remise en question. Pendant ce temps Walid Regragui a rappelé Romain Saïss.

France: grosse polémique après le méga-craquage de fumigènes par les supporters du Wydad à Paris.

Par La Rédaction
Le 09/11/2025 à 17h55
#Meknès#Mort#chiens errants#Football#CAN#Blessure#Achraf Hakimi#Nayef Aguerd#France#Polémique#Wydad

