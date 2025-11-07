Société

Revue du web. La 5G débarque dans le quotidien des Marocains

La 5G débarque au Maroc. . DR

Revue du webLa 5G débarque dans le quotidien des Marocains; USA: la créatrice de contenus Souma décède suite à une longue maladie; Football: le naufrage des U17 coachés par Nabil Baha, écrasés par les portugais (6-0); France: une sortie scolaire d’élèves voilées au Parlement relance la controverse sur le port du voile... Round-up.

Par La Rédaction
Le 07/11/2025 à 17h55

La 5G débarque dans le quotidien des Marocains

USA: la créatrice de contenus Souma décède suite à une longue maladie

Football: le naufrage des U17 coachés par Nabil Baha, écrasés par les portugais (6-0)

France: une sortie scolaire d’élèves voilées au Parlement relance la controverse sur le port du voile

Par La Rédaction
Le 07/11/2025 à 17h55
#5G#télécoms#Internet#décès#Maladie#Football#U17#Nabil Baha#France#Polémique#École

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Ksar El-Kébir: une mère dénonce la légèreté de la peine de prison de l’assassin de sa fille

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Le roi Mohammed VI décrète le 31 octobre «fête de l’Unité»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Rabat: inauguration du Centre hospitalier universitaire par le roi Mohammed VI

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Sahara: quand l’Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
2
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
3
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
4
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
5
Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes
6
De Mistura acte le tournant du Conseil de sécurité sur le Sahara: l’autonomie est la base des négociations
7
Guinness: la FIFA réunit 69 nationalités au Complexe Mohammed VI et établit un record mondial
8
inwi lance son réseau 5G au Maroc
Revues de presse

Voir plus