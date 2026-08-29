Société

Casablanca: l’avenue 2 Mars fait peau neuve

L’avenue 2 Mars, l’une des principales artères de Casablanca, achève sa mue. (S.Kadry/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrit
Le 29/08/2026 à 17h00

VidéoChaussée refaite, trottoirs réaménagés, espaces verts et éclairage public modernisés... L’avenue 2 Mars, l’une des principales artères de Casablanca, achève sa mue au terme d’un chantier de 18 millions de dirhams mené jour et nuit.

L’avenue 2 Mars s’apprête à tourner la page des travaux. Le chantier de réaménagement de cette artère majeure de la métropole entre dans sa phase finale. C’est ce que confirme Mohamed Touimi Benjelloun, président du conseil de l’arrondissement de Mers Sultan, dans une déclaration pour Le360.

«Le 2 Mars est l’une des artères les plus importantes de Casablanca. Comme vous pouvez le constater aujourd’hui, d’importants travaux touchent à leur fin. Ils ont été menés jour et nuit. Nous voyons enfin un nouveau visage», a indiqué l’élu. Seules restent, selon lui, «les dernières retouches».

L’avenue 2 Mars s’étend du rond-point d’Europe jusqu’à l’intersection de l’avenue Hachouma, aux portes du quartier Californie et de l’autoroute urbaine. Les travaux concernent toutefois un tronçon de 5 km, allant du rond-point d’Europe jusqu’à l’intersection avec le boulevard Anoual.

L’opération a porté sur l’ensemble des composantes de la voirie. «Nous assistons aujourd’hui à une véritable métamorphose, qu’il s’agisse de la chaussée, des trottoirs, des espaces verts ou de l’éclairage public», a détaillé Mohamed Touimi Benjelloun. Le réseau d’assainissement a également été refait.

L’avenue 2 Mars, l’une des principales artères de Casablanca, achève sa mue. (S.Kadry/Le360)

Le coût global du chantier s’élève à environ 18 millions de dirhams, fait savoir notre interlocuteur. «Dans les années à venir, cette région affichera un tout nouveau visage pour se préparer aux échéances à venir et aux grands événements que connaîtra le Maroc, contribuant ainsi à faire de Casablanca le véritable moteur de l’économie nationale», a affirmé le président de l’arrondissement.

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrit
Le 29/08/2026 à 17h00
#avenue 2 Mars#Casablanca#Travaux

LEs contenus liés

Economie

Mohammedia: les travaux de réaménagement du boulevard Mohammed VI achevés à plus de 90%

Société

CHU Ibn Sina de Rabat: derniers travaux extérieurs avant livraison

Société

Rabat: la rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux

Société

Élargissement de la route Bouskoura-Casablanca: la fin des travaux approche

Articles les plus lus

1
La conquête de Sebta est ancienne, pas ses frontières actuelles
2
Feux de forêts en Algérie: le régime brûle ses citoyens dans le brasier de l’impéritie
3
Réseaux sociaux, ados et parents dépassés: quand toute une génération grandit sous algorithmes... sans garde-fou
4
Ce que Ceuta coûte aux Européens
5
Grève des avocats: l’ABAM prolonge le bras de fer, les justiciables toujours pris en otage
6
Bouznika plage: les mises en demeure d’évacuation désormais «sans effet»
7
La gravure d’Anfa
8
PAM vs RNI: pourquoi le ministère des Finances est-il déjà au cœur des convoitises?
Revues de presse

Voir plus