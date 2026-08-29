Casablanca: l’avenue 2 Mars fait peau neuve

L’avenue 2 Mars s’apprête à tourner la page des travaux. Le chantier de réaménagement de cette artère majeure de la métropole entre dans sa phase finale. C’est ce que confirme Mohamed Touimi Benjelloun, président du conseil de l’arrondissement de Mers Sultan, dans une déclaration pour Le360.

«Le 2 Mars est l’une des artères les plus importantes de Casablanca. Comme vous pouvez le constater aujourd’hui, d’importants travaux touchent à leur fin. Ils ont été menés jour et nuit. Nous voyons enfin un nouveau visage», a indiqué l’élu. Seules restent, selon lui, «les dernières retouches».

L’avenue 2 Mars s’étend du rond-point d’Europe jusqu’à l’intersection de l’avenue Hachouma, aux portes du quartier Californie et de l’autoroute urbaine. Les travaux concernent toutefois un tronçon de 5 km, allant du rond-point d’Europe jusqu’à l’intersection avec le boulevard Anoual.

L’opération a porté sur l’ensemble des composantes de la voirie. «Nous assistons aujourd’hui à une véritable métamorphose, qu’il s’agisse de la chaussée, des trottoirs, des espaces verts ou de l’éclairage public», a détaillé Mohamed Touimi Benjelloun. Le réseau d’assainissement a également été refait.

L’avenue 2 Mars, l’une des principales artères de Casablanca, achève sa mue. (S.Kadry/Le360)

Le coût global du chantier s’élève à environ 18 millions de dirhams, fait savoir notre interlocuteur. «Dans les années à venir, cette région affichera un tout nouveau visage pour se préparer aux échéances à venir et aux grands événements que connaîtra le Maroc, contribuant ainsi à faire de Casablanca le véritable moteur de l’économie nationale», a affirmé le président de l’arrondissement.