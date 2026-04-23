Casablanca: deux frères de 16 ans créent un programme de formation tech pour les orphelins

Sur la photo de gauche à droite madame Basma ben Nasser (société Techpal qui assurera la formation des orphelins au coding et intelligence artificielle), Adam et Isaac Mfaddel lycéens de Lyautey initiateurs de l’opération bridge to Africa tech, l’informatique pour tous, monsieur dakki rachid (soutien formation), mr Ansari Zouhir directeur des opérations de l’association des orphelins (Bab Rayan).

Deux frères jumeaux, Adam et Isaac, élèves en classe de seconde au lycée Lyautey de Casablanca, ont lancé «Bridge to Africa Tech», une initiative citoyenne et technologique destinée à équiper, former et accompagner des orphelins dans leur apprentissage de l’informatique, des outils bureautiques jusqu’aux bases de la programmation et de l’intelligence artificielle.

Un premier partenariat a été conclu avec l’orphelinat Bab Rayane, et sera officialisé par la signature d’une convention portant sur un don de matériel et un accompagnement sur le long terme. «Nous voulions que notre intérêt pour l’informatique serve à quelque chose de plus grand que nous», expliquent les deux initiateurs. «Ces enfants ont les mêmes droits et le même potentiel que n’importe quel élève - seuls leur manquent l’accès, le soutien et un véritable accompagnement.»

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Pour transformer cette vision en réalité, les deux frères pilotent l’intégralité du projet, de la recherche de financements jusqu’à la mise en place technique des équipements. Ils ont déjà réussi à mobiliser 100.000 dirhams auprès de donateurs privés et d’entreprises nationales.

Au lieu d’acheter du matériel neuf, ils privilégient une démarche écologique et solidaire en récupérant des ordinateurs d’occasion. Avec l’aide de bénévoles, ils nettoient, reconfigurent et remettent à neuf ces machines. Grâce à cette organisation logistique, une première vague de 20 ordinateurs a déjà été installée au sein de l’orphelinat. L’objectif est désormais d’atteindre 50 postes opérationnels d’ici les prochains mois.

L’ambition de ce partenariat dépasse le simple don de matériel. La convention définit un parcours pédagogique structuré en trois phases, pensé pour ouvrir l’horizon numérique des enfants. Dans un premier temps, les élèves s’approprient les fondamentaux de la bureautique, indispensables à leur scolarité. Ils découvrent ensuite les usages pratiques de l’intelligence artificielle comme levier d’apprentissage. Enfin, l’initiation à la programmation et au code informatique vient stimuler leur logique et susciter des vocations dans les métiers de la technologie. Ces formations sont assurées bénévolement par les experts de Techpal Services.

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Pour garantir la pérennité de l’initiative, un service de maintenance et de support technique a été instauré avec l’appui de partenaires bénévoles. Ce modèle intégré allie ainsi dotation technologique, excellence pédagogique et suivi technique constant. Forts de ce premier succès, Adam et Isaac ambitionnent désormais de dupliquer cette solution dans d’autres centres d’accueil, à l’échelle nationale mais aussi sur l’ensemble du continent africain.

Pour l’année 2026, l’initiative «Bridge to Africa Tech» se fixe un cap ambitieux: financer et installer 200 postes informatiques au profit des jeunes et des femmes. Les deux lycéens lancent aujourd’hui un appel à la solidarité auprès des chefs d’entreprise, des directeurs informatiques (DSI) et des mécènes. «L’Afrique regorge de talents», concluent-ils. «Notre rôle est de nous assurer qu’aucun potentiel ne reste inexploité, faute d’accès à un outil numérique ou à une formation adaptée.»