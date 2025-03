Solidarité: 700 repas servis chaque soir par l’association «Tachawour» pendant le ramadan

Depuis 20 ans, l’association «Tachawour» des affaires sociales organise des ftours solidaires afin d’apporter soutien et réconfort aux nécessiteux durant le mois sacré de ramadan. Cette année encore, l’initiative a pris de l’ampleur, avec plus de 700 repas servis chaque soir, sans compter les repas à emporter.

Le président fondateur de l’association, Mohamed Regani, met en avant l’importance de la solidarité et de l’engagement collectif pour la réussite de cette action: «Grâce à nos proches, nos amis et à tous les soldats de l’ombre, nous avons réussi à pérenniser cette initiative. Le mois de ramadan est un mois béni, marqué par la solidarité, la bienfaisance et l’entraide».

L’événement repose sur une équipe de jeunes bénévoles, chacun ayant un rôle précis pour garantir une distribution fluide. Leur engagement est motivé par une profonde volonté d’aider. «J’aime aider et participer à l’organisation de ces ftours solidaires. C’est Dieu qui va nous gratifier», explique une jeune femme.

Lire aussi : À Marrakech, des ftours pour tous à l’initiative des mécènes et des acteurs associatifs

Un autre bénévole témoigne également de son engagement: «J’aime venir mettre la main à la pâte et aider l’association à organiser ces ftours, par amour pour Dieu».

Au fil des années, cette initiative est devenue un rendez-vous incontournable de la solidarité. Elle permet non seulement d’apporter un soutien alimentaire aux plus démunis, mais aussi de renforcer le lien social et le sens du partage, des valeurs essentielles en ce mois sacré.