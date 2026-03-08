Élan de solidarité à Derb Sultan: un centre d’accueil ouvre ses portes aux sans-abri pour le Ramadan

À Casablanca, le centre d’hébergement temporaire «Riwaq At-Tadfia» situé à Derb Sultan se mobilise durant le mois de Ramadan pour accueillir les citoyens en situation de rue.

Dès la fin d’après-midi, une logistique rigoureuse se met en place pour transformer la structure en un lieu de vie organisé, pensé pour recréer l’ambiance d’un foyer. «Une fois que nous avons réuni tous les composants qui seront sur la table du ftour, comme le fromage, les croissants, les dattes, les œufs et la harira, nous les rassemblons pour les dispatcher sur chaque plateau individuel», explique Said Bekkali, un responsable de la structure. Ce choix du plateau personnel permet à chaque bénéficiaire de rompre le jeûne avec les mêmes standards que dans n’importe quelle maison marocaine.

Cette organisation sert de base à une vie sociale qui reprend ses droits dès l’appel à la prière du Maghreb. Une fois installés, les pensionnaires ne sont plus seulement des bénéficiaires d’une aide alimentaire, mais les membres d’une communauté temporaire qui partage ses récits et son quotidien. «On vit l’ambiance de Ramadan comme si nous étions à la maison, avec des gens très corrects», confie l’un d’eux. Selon son témoignage, le dispositif permet de briser l’isolement de la rue en vivant le mois sacré «comme avec notre famille autour d’un ftour unique où l’on se rassemble, on discute, on échange et on passe une excellente soirée».

Le lien social se maintient en effet tout au long de la nuit, offrant une stabilité temporelle rare pour ceux qui, d’ordinaire, «ont le ciel pour couverture et la terre pour lit». Le centre rythme la vie des usagers à travers plusieurs rendez-vous: le ftour, le dîner servi après les prières de Tarawih, et enfin le s’hour avant l’aube. L’objectif est de permettre à chaque citoyen accueilli de se sentir «comme chez lui, en toute liberté», tout en bénéficiant d’un cadre protecteur.

Cette mission de réinsertion par le rituel quotidien s’accompagne d’une assistance qui dépasse le seul volet nutritionnel. Pour garantir une dignité complète aux résidents, le centre intègre des services de base essentiels: l’hébergement nocturne sécurisé, la distribution de vêtements et l’accès à l’hygiène. De plus, une attention constante est portée à l’état physique des bénéficiaires. Si la situation sanitaire d’un usager le nécessite, un accompagnement direct vers les structures médicales est mis en place pour assurer une prise en charge adaptée, transformant ainsi cet élan de solidarité en un filet de sécurité sociale au sein de la métropole.