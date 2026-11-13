Casablanca: des travaux réalisés par un tiers perturbent les lignes T1 et T2 du tramway

Les perturbations enregistrées aujourd’hui sur les lignes T1 et T2 du tramway de Casablanca sont dues à des travaux réalisés par un tiers, qui ont endommagé un équipement du réseau. C’est ce qu’indique RATP Dev dans un communiqué, précisant que les interventions d’urgence ont été engagées afin de sécuriser les installations et de permettre une reprise du service dans des conditions sûres.

Dans son communiqué, l’opérateur explique que les travaux à l’origine de l’incident ont été effectués en dehors de son périmètre d’intervention. Ils ont toutefois provoqué des dégâts sur un équipement du réseau, entraînant des perturbations sur les deux lignes.

Des interventions d’urgence

Dès la survenue de l’incident, des mesures d’urgence ont été engagées, souligne RATP Dev. Les équipes de l’opérateur restent mobilisées et travaillent en coordination avec les parties concernées pour suivre l’évolution de la situation et limiter autant que possible les désagréments occasionnés aux usagers, ajoute-t-il. RATP Dev indique qu’une nouvelle communication sera émise dès que des éléments supplémentaires auront été confirmés.