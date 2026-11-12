Blackout à Casablanca: dans un transport médicalisé, jusqu’à une heure et quart pour un trajet de vingt minutes

Abdelhamid El Mouadden président de l’Association nationale des services d’ambulances et d’assistance du Maroc (ANSAM). (Abdelhamid El Mouadden président de l’Association nationale des services d’ambulances et d’assistance du Maroc (ANSAM). (Q.Chabâa/Le360)

La coupure d’électricité survenue mercredi 11 novembre a touché presque toute la ville de Casablanca en fin de journée. Elle est intervenue à l’heure où de nombreux automobilistes prenaient la route, ce qui a rapidement saturé la circulation dans la métropole.

Dans ce contexte, les services d’ambulance ont dû relever un double défi. Il leur fallait maintenir leurs postes de travail en service malgré l’absence de courant, tout en poursuivant les transports de patients dans des rues encombrées. Les équipes ont ainsi effectué trois évacuations dont la durée a largement dépassé celle d’un trajet habituel.

Pour revenir sur ce qu’ont vécu les équipes d’ambulanciers, Le360 a interrogé Abdelhamid El Mouadden , président de l’Association nationale des services d’ambulances et d’assistance du Maroc (ANSAM). Il détaille le déroulement des trajets, le dispositif dont dispose son service, les risques encourus par les patients et les moyens de limiter les retards en cas de nouvelle coupure.

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Le360. La coupure d’électricité d’hier soir a provoqué des embouteillages dans toute la ville de Casablanca. Comment se sont déroulées vos interventions?

Abdelhamid El Mouadden: nous avons effectué trois évacuations. Heureusement, elles n’étaient pas très urgentes. Les trajets ont duré entre une heure et une heure et quart, alors qu’ils prennent habituellement vingt minutes. Nos chauffeurs ont eu beaucoup de mal à circuler, en particulier au niveau du boulevard Abdelmoumen.

«Quand un patient a besoin d’un apport important en oxygène, un transfert prévu en trente minutes peut devenir dangereux s’il dure une heure et demie» — Abdelhamid El Mouden, président de l’ANSAM

Quel dispositif permet à votre service de continuer à fonctionner en cas de coupure d’électricité?

Nous disposons d’un onduleur qui nous permet de garder l’éclairage et de faire fonctionner deux ordinateurs à la fois. Nous avons pris contact avec des fournisseurs pour renforcer ce dispositif. Notre objectif est d’alimenter dix ordinateurs pendant douze heures.

«Le cahier des charges des transports sanitaires prévoit que les ambulances soient équipées de moyens de géolocalisation. Le chauffeur peut ainsi choisir l’itinéraire le plus rapide» — Abdelhamid El Mouden, président de l’ANSAM

Quels risques un tel retard fait peser sur les patients?

Quand un patient a besoin d’un apport important en oxygène, un transfert prévu en trente minutes peut devenir dangereux s’il dure une heure et demie. Heureusement, l’ambulance était équipée de trois bouteilles d’oxygène.

Comment éviter de perdre du temps sur la route lors des grands départs?

Le cahier des charges des transports sanitaires prévoit que les ambulances soient équipées de moyens de géolocalisation. Le chauffeur peut ainsi choisir l’itinéraire le plus rapide.

Votre entreprise applique déjà cette mesure?

Oui, toutes nos ambulances utilisent le GPS et la géolocalisation.