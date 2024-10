Capacité, budget, taux de réalisation… voici où en est l’extension du réseau hospitalier public

Les travaux d’extension et de mise à niveau des infrastructures hospitalières publiques se poursuivent. L’objectif est d’accompagner le chantier royal de la généralisation de la couverture médicale, selon la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de loi de finances. Rien que pour l’année 2025, une enveloppe de 2,3 milliards de dirhams (MMDH) est prévue pour soutenir la poursuite de la construction et de l’équipement des CHU de Rabat, Laâyoune, Guelmim, Béni Mellal et Errachidia.

Le CHU d’Agadir est l’un des projets les plus avancés, avec un taux d’avancement de 98%. Doté de 867 lits, il a mobilisé un budget total de 2.375 millions de dirhams (MDH). Un montant de 300 MDH sera alloué en 2025 pour finaliser les équipements et aménagements nécessaires à son ouverture.

Le CHU de Laâyoune progresse, quant à lui, avec un taux d’exécution de 60%. D’une capacité de 500 lits, il représente un investissement de 1.800 millions de dirhams (MDH). Un financement de 160,66 MDH est prévu en 2025 pour la poursuite des travaux.

Le CHU Ibn Sina de Rabat, d’une capacité prévue de 1.044 lits, est en cours de réalisation avec un taux d’avancement de 28%. Le projet, dont le coût total s’élève à 6.530 MDH, recevra une injection de 1.400 MDH en 2025 pour accélérer les travaux.

Le CHU de Béni Mellal, d’une capacité de 500 lits et d’un investissement total de 2.400 MDH, est actuellement en phase d’études. Une somme de 134,82 MDH est prévue d’ici 2025 pour ce chantier.

État d’avancement des projets de construction des CHU (Source: la note sur la répartition régionale de l’investissement)

Région Projet Capacité litière Coût (MDH) CP 2025 (MDH) Émissions (MDH) Taux de réalisation (en %) Rabat-Salé-Kénitra CHU Ibn Sina de Rabat 1,044 6,530 1,400 1,157.35 28 Béni Mellal-Khénifra CHU de Béni-Mellal 500 2,400 134.82 -- Lancement des études en cours Souss-Massa CHU d’Agadir 867 2,375 300 1,951.21 98 Drâa-Tafilalet CHU d’Errachidia 500 1,800 239.89 0.10 Phase d’étude Guelmim-Oued Noun CHU de Guelmim 300 800 65 -- Préparation du lancement des études Laâyoune-Sakia El Hamra CHU de Laâyoune 500 1,800 160.66 685.86 60





Le CHU d’Errachidia, avec une capacité prévue de 500 lits et un coût total de 1.800 MDH, est en phase de préparation. Une enveloppe de 239,89 MDH est programmée d’ici 2025 pour lancer les travaux de construction. Le CHU de Guelmim, projeté pour 300 lits, est aussi en phase de préparation des études. Le coût total est estimé à 800 MDH, avec 65 MDH à débloquer d’ici 2025.

La modernisation des CHP et des CHR en marche

La modernisation des Centres hospitaliers provinciaux (CHP) et régionaux (CHR) est également au cœur de ce plan d’extension et de rénovation du réseau hospitalier public. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la reconstruction du CHP d’Ouazzane progresse avec 54% des travaux réalisés. Ce projet de 120 lits, évalué à 488 MDH, prévoit un financement de 65,27 MDH pour 2025. La construction de l’hôpital des spécialités de Tétouan, estimée à 680 MDH, a atteint un taux d’achèvement de 85% et dispose d’une capacité de 380 lits, avec 236,29 MDH à débloquer d’ici 2025.

Dans l’Oriental, les CHR d’Oujda et de Nador ainsi que le CHP de Berkane sont en cours de réhabilitation. Le CHR d’Oujda, en phase d’étude de reconstruction, est d’une capacité de 250 lits. Pour ce projet au coût estimé de 913 MDH, un budget de 20,38 MDH sera attribué d’ici 2025.

Le CHP de Berkane, dont la reconstruction est achevée à 60%, est prévu pour une capacité de 175 lits, avec un coût total de 480 MDH et un financement de 153,79 MDH alloué d’ici 2025. Quant au CHP de Nador, d’une capacité de 250 lits, la réhabilitation progresse à 46%. Un budget total de 536 MDH, dont 218,16 MDH seront attribués d’ici 2025, lui est consacré.

Dans la région de Fès-Meknès, le CHP de Moulay Yaâcoub est en cours de construction pour 150 lits et un budget de 571 MDH, avec 10 MDH à allouer d’ici 2025. L’hôpital des spécialités de la capitale ismaélienne, un projet de 120 lits en cours, est d’un coût de 427 MDH, dont 10 MDH prévus pour 2025.

À Béni Mellal-Khénifra, le CHR de Béni Mellal, avec un taux de reconstruction de 10%, est un projet de 450 lits nécessitant 42,94 MDH pour 2025. Le CHP de Fquih Ben Salah est, quant à lui, en cours de réalisation pour 175 lits, avec un budget de 460 MDH et 71,81 MDH prévus pour 2025.

À Casablanca-Settat, la reconstruction du CHP de Mohammedia et de l’hôpital psychiatrique de Berrechid est en phase d’étude. Dans la région de Marrakech-Safi, l’hôpital de proximité de Tamanar, actuellement en construction, disposera de 45 lits pour un investissement de 84 MDH. Par ailleurs, un nouveau projet, le Centre de traumatologie de Tamansourt, prévoit une capacité de 160 lits avec un budget alloué de 187,7 MDH.

Dans la région de Drâa-Tafilalet, les travaux se poursuivent pour la reconstruction du CHP de Tinghir, avec un coût de 330 MDH et un financement de 88,96 MDH prévu pour 2025. Dans le Souss-Massa, les hôpitaux de proximité d’Oulad Berhil et de Tighirt, chacun doté d’une capacité de 45 lits, sont également en construction, pour des budgets respectifs de 158 MDH et 145 MDH. Quant à la région de Guelmim-Oued Noun, le CHR de Guelmim et le CHP de Sidi Ifni, en phase de reconstruction, visent des capacités de 250 et 120 lits, avec des enveloppes budgétaires de 700 MDH et 540 MDH.

Dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, les travaux sont en cours pour le CHP de Tarfaya, qui disposera de 60 lits pour un coût de 140 MDH. Enfin, dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, le CHR de Dakhla est en phase d’étude, avec une capacité prévue de 450 lits et un investissement total de 600 MDH.

État d’avancement des projets de construction des CHP et des CHR (Source: la note sur la répartition régionale de l’investissement)

Région Projet Capacité litière Coût (MDH) CP 2025 (MDH) Émissions (MDH) Taux de réalisation (en %) Tanger-Tétouan-Al Hoceima Reconstruction du CHP d’Ouezzane 120 488 65,27 127,71 54 Tanger-Tétouan-Al Hoceima Construction de l’hôpital des spécialités de Tétouan 380 680 236,29 340,94 85 L’Oriental Reconstruction du CHR d’Oujda 250 913 20,38 -- Phase d’étude L’Oriental Reconstruction du CHP de Berkane 175 480 153,79 26,47 60 L’Oriental Reconstruction du CHP de Nador 250 536 218,16 152,32 46 L’Oriental Reconstruction du CHP de Taourirt 160 415 59,46 0,49 Phase d’étude L’Oriental Reconstruction du CHP de Guercif 190 420 7,88 3,74 Phase d’étude Fès-Meknès Construction du CHP de Moulay Yacoub 150 571 10,00 -- Travaux en cours Rabat-Salé-Kénitra Reconstruction du CHP de Khémisset 260 670 14,66 -- Travaux en cours Béni Mellal-Khénifra Reconstruction du CHP de Béni Mellal 450 900 42,94 6,49 10 Béni Mellal-Khénifra Construction du CHP de Fquih Ben Salah 175 460 71,81 -- Travaux en cours Béni Mellal-Khénifra Reconstruction du CHP d’Azilal 120 370 17,99 -- Travaux en cours Casablanca-Settat Reconstruction du CHP de Mohammedia 250 505 23,00 -- Lancement des études Casablanca-Settat Reconstruction de l’Hôpital Psychiatrique à Berrechid 300 250 16,00 -- Phase d’étude Marrakech-Safi Construction du CHR à Tamansourt 250 800 7,00 -- Phase d’étude Marrakech-Safi Reconstruction du CHP d’Er-Rhamna 120 604 2,54 0,81 Travaux en cours Marrakech-Safi Construction de l’hôpital de Proximité de Tamnara 45 84 33,16 21,84 60 Drâa-Tafilalet Reconstruction du CHP de Tinghir 120 330 88,96 143,45 90 Drâa-Tafilalet Construction de l’hôpital des spécialités d’Ouarzazate 145 570 3,71 0,24 Phase d’étude Souss-Massa Construction de l’hôpital de proximité de Taliouine 80 150 11,00 -- Phase d’étude Souss-Massa Construction de l’hôpital de Proximité d’Oulel Berhil 45 158 26,72 0,31 Marché "Etanchéité" en cours d'approbation Souss-Massa Construction de l’hôpital de proximité de Tighirt 45 145 34,84 0,38 Travaux en cours Guelmim-Oued Noun Reconstruction du CHR de Guelmim 250 700 55,00 131,72 62 Guelmim-Oued Noun Reconstruction du CHP de Sidi Ifni 120 540 2,61 45,28 Travaux en cours Laâyoune-Sakia El Hamra Construction du CHP de Taraya 70 140 3,23 91,94 99 Dakhla-Oued Ed-Dahab Construction du CHR de Dakhla 450 600 5,00 -- Phase d’étude Dakhla-Oued Ed-Dahab Construction de l’hôpital de Proximité de Bir Gandouz 45 220 10,95 -- Phase d’étude





La réhabilitation des établissements de soins primaires constitue un autre volet important de ce plan. Selon la note sur la répartition régionale de l’investissement, le Maroc a entrepris un programme de réhabilitation de près de 1.400 établissements de soins de santé primaires, dont les deux tiers sont situés en zones rurales et reculées. À ce jour, 872 centres ont été rénovés pour répondre aux normes sanitaires et améliorer l’accueil des patients. La troisième tranche du programme vise à achever la réhabilitation de 524 centres supplémentaires avant fin avril 2025.