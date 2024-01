Budget, capacité, taux d’avancement des travaux... Tout ce qu’il faut savoir sur le futur hôpital de proximité d’Imintanoute

Très attendu, le futur hôpital de proximité d’Imintanoute prend forme. Les travaux de construction de cet établissement de santé, ayant nécessité une enveloppe budgétaire estimée à 111 millions de dirhams, ont atteint un niveau de réalisation de plus de 90%.

«Cet hôpital de proximité, dont l’inauguration est prévue en avril, se distingue par ses installations modernes. Doté de plus de 45 lits, il offrira un éventail de services indispensables, incluant l’urgence, la maternité, la pédiatrie, la réanimation, ainsi que la chirurgie générale et la médecine générale. De plus, l’établissement sera équipé de spécialités médicales variées comme la gynécologie, l’obstétrique, la chirurgie générale, la réanimation et l’anesthésie», indique, dans une déclaration pour Le360, Younes Boudir, responsable du suivi des travaux de construction de cet établissement.

Selon ce responsable, la conception de l’hôpital de proximité d’Imintanoute a été pensée pour répondre aux standards élevés de soins et d’accès. «Les routes menant à l’hôpital ont été spécialement aménagées, garantissant un accès facile et rapide pour les patients et le personnel médical. En plus des services médicaux, l’hôpital comportera une pharmacie équipée, une morgue et une cuisine interne, assurant ainsi une prise en charge complète des patients», fait savoir notre interlocuteur.

Cet hôpital de proximité deviendra le plus grand hôpital de son genre dans la province de Chichaoua dès sa finalisation. Cette expansion des services de santé locaux contribuera à alléger la pression sur l’hôpital provincial Mohammed VI et le centre hospitalier universitaire de Marrakech, qui étaient jusqu’à présent les principaux établissements de référence pour les habitants de la région, conclut Younes Boudir.