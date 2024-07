Figuig renforce ses services de santé avec l’ouverture d’un hôpital de proximité doté d’équipements médicaux de pointe

L’inauguration, jeudi 25 juillet 2024, de l’hôpital de proximité de Figuig, à laquelle ont assisté des élus, des agents d’autorité et des responsables sécuritaires, intervient grâce à la volonté royale et au Souverain, a souligné Mohamed Bachiri, directeur de l’établissement hospitalier par intérim, dans un échange avec Le360.

Le responsable a déclaré que les habitants de la ville attendaient avec impatience le démarrage de cet hôpital qui saura fournir d’importants services de santé aux patients et contribuera à leur désenclavement, grâce à la disponibilité de plusieurs services, dont celui des urgences, d’obstétrique, d’analyses médicales, de radiologie, notant que le ministre a promis de pourvoir l’établissement d’un scanner, en plus d’un complexe chirurgical doté des meilleurs équipements et technologies modernes.

La capacité de l’hôpital est de 45 lits, a-t-il poursuivi, ajoutant que le personnel, qu’il soit médical ou technique, est prêt à servir les habitants de Figuig.

De son côté, le professeur Abderrahman Machraoui, spécialiste des maladies cardiovasculaires qui collabore avec plusieurs universités allemandes, a exprimé sa vive joie en réaction à cette inauguration. Il a affirmé que l’association à laquelle il appartient avait soumis une demande au roi Mohammed VI pour la construction de cet hôpital, et le Souverain a immédiatement répondu.

Abderrahman Machraoui a également souligné que l’hôpital dispose d’équipements importants, notamment au niveau du laboratoire d’analyses sanguines, relevant qu’à l’avenir, le patient n’aura plus besoin de transférer son prélèvement sanguin dans la ville de Bouârfa ou de Oujda pour y effectuer des analyses, en plus de la disponibilité dans l’établissement de santé de technologies avancées dans le service de radiologie.