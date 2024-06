Casablanca: un prisonnier s’évade d’un hôpital, une enquête a été ouverte

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert hier soir une enquête, sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de l’évasion d’un prisonnier d’un établissement hospitalier et de déterminer les responsabilités de toutes les personnes ayant facilité cette fuite, apprend-on d’une source sécuritaire.

Selon les premiers éléments de cette enquête, un détenu, condamné pour vol qualifié, est parvenu à s’évader de l’établissement hospitalier où il était admis sous surveillance médicale. Cette fuite a été rendue possible grâce à la complicité et à la négligence de plusieurs suspects. Le fugitif s’est cependant rendu peu de temps après son évasion.

Les investigations en cours visent à établir le degré de complicité de l’épouse du prisonnier, soupçonnée d’avoir soudoyé les gardiens pour qu’ils ferment les yeux sur sa fuite. L’enquête cible également un agent de sécurité privé, un policier et un membre des unités d’intervention rapide, tous les trois suspectés d’avoir été auteurs d’actes ou d’omissions ayant facilité l’évasion du détenu.

Ce dernier, son épouse et les autres suspects ont été soumis aux mesures préventives ordonnées par le parquet afin d’élucider toutes les circonstances entourant cette affaire et de déterminer précisément les responsabilités de chacun, afin de prendre les mesures et sanctions légales nécessaires à leur encontre.