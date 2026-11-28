La mission d’automne du programme «Préhistoire de Casablanca» s’achève sur un bilan encourageant. Pendant une semaine, une pelle mécanique a dégagé et nettoyé l’ancienne carrière Thomas III, rebaptisée depuis Oulad Hamida 1, voisine de la carrière Thomas I. Les archéologues espéraient y retrouver des niveaux identifiés dans les années 1970 et 1980, quand la pierre y était encore exploitée. Ils en ont retrouvé trois.

«L’objectif principal, c’est de relancer le projet de recherche sur les points archéologiques importants de la carrière Oulad Hamida 1», résume Abderrahim Mohib, chercheur en préhistoire associé à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) et conservateur principal des monuments et sites, dans une déclaration pour Le360.

Abderrahim Mohib codirige ce programme avec Camille Daujeard et Rosalia Gallotti. Initié en 1978, le projet demeure l’un des plus importants chantiers archéologiques menés au Maroc, avec deux missions de terrain par an, au printemps et à l’automne.

Le premier de ces points est une grotte, dont une partie a pu être retrouvée. «Ce point a livré, en 1972, des fossiles humains qui pourraient avoir la même importance que ceux que nous avons publiés», explique le chercheur. Collectés à l’époque pendant l’exploitation de la carrière, ces restes n’avaient jamais pu être datés avec précision. C’est ce que l’équipe entend corriger.

Des échantillons géologiques ont été prélevés dans la cavité en vue d’une datation par paléomagnétisme. Si elle aboutit, ces fossiles pourront être étudiés à nouveau et publiés. Le Maroc compterait alors d’autres restes humains replacés dans un cadre chronologique solide, aux côtés de ceux qui ont déjà fait la renommée de Casablanca.

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Les fossiles «publiés» auxquels Abderrahim Mohib fait allusion sont ceux de la grotte à Hominidés, dans la carrière Thomas I. Vieux de 773.000 ans, ils ont fait l’objet d’une étude parue le 7 janvier dernier dans la revue Nature. Il s’agissait de mandibules appartenant à deux adultes et à un enfant, accompagnées de restes dentaires et post-crâniens. Leur âge avait été établi grâce à l’inversion magnétique Matuyama-Brunhes, enregistrée dans les sédiments de la cavité.

Trois points retrouvés, près de 300 échantillons prélevés

Les dégagements ont aussi remis au jour un point baptisé Thomas III Fissure. «C’est juste une appellation», sourit le chercheur. Troisième résultat de la campagne, une section qui correspond à l’unité L, ce niveau daté de 1,3 million d’années à la carrière Thomas I et qui représente la plus ancienne trace d’occupation humaine connue au Maroc.

«La section est apparue dans la carrière, nous l’avons nettoyée et nous avons effectué des échantillonnages», poursuit Abderrahim Mohib. Au total, près de 300 échantillons ont été prélevés en trois semaines pour des analyses paléomagnétiques. La méthode a fait ses preuves, puisque c’est elle qui avait permis de confirmer l’âge de la grotte à Hominidés.

Ce travail de fond fait la force du programme. «Quand on dit travailler, à Casablanca, ce ne sont pas uniquement des recherches archéologiques. Ce sont beaucoup de recherches géologiques, stratigraphiques et chronologiques. Ce qui est important, c’est d’asseoir un cadre très clair et très robuste pour l’occupation humaine», insiste-t-il.

Les perspectives sont prometteuses. Les chercheurs pensent que la grotte des Rhinocéros, à Oulad Hamida 1, et la grotte à Hominidés, à Thomas I, sont à peu près contemporaines. En précisant les relations entre les formations géologiques des deux carrières, ils espèrent documenter deux lieux d’occupation humaine sur le littoral casablancais il y a 800.000 à 900.000 ans.

Découverte le 6 mai 1991, la grotte des Rhinocéros a déjà beaucoup donné cette année. Une mission préparatoire, du 23 mars au 2 avril, avait lancé l’étude des outils acheuléens issus des fouilles de 1991 et 1996. En mai, c’est «Aïcha», un crâne de rhinocéros vieux de plus de 700.000 ans, qui avait retenu l’attention.

Un nouvel espace de travail et des sites mieux protégés

L’équipe elle-même s’étoffe. À Thomas I, la mission a réuni jusqu’à 15 chercheurs pendant une dizaine de jours, les uns sur la faune, les autres sur les matières premières. Un chercheur espagnol vient de rejoindre le groupe. Avec lui démarre une étude des roches exploitées par les Acheuléens, surtout des quartzites.

Tous disposent désormais d’un conteneur aménagé à la carrière Thomas I, climatisé et équipé, qui sert à la fois de réserve pour les collections en cours d’étude et de salle de travail. Abderrahim Mohib salue une initiative «importante» et évoque la possibilité d’en installer trois. La formule a l’avantage d’être réversible, les conteneurs pouvant être déplacés le jour où un grand projet de valorisation verra le jour. «Ça bouge dans ce sens, que ce soit de la part de l’INSAP ou de la direction du patrimoine culturel», se félicite-t-il.

La protection des sites progresse elle aussi. Sidi Abderrahmane a son parc archéologique. À Thomas I, une convention a été signée avec le propriétaire, convaincu que le lieu relève de «l’histoire de tous les Marocains». Il cède le terrain au département de la Culture, et la procédure pour l’inscrire en titre foncier est en cours.

Le chercheur souhaite la même réussite pour Oulad Hamida 1, qui appartient à des particuliers et où les recherches se poursuivent sans interruption depuis 1991. «Nous y sommes arrivés grâce à la permanence de la recherche et à l’implication de toutes les autorités concernées», souligne-t-il, en saluant l’effort du ministère, de la direction du patrimoine, de la conservation régionale et des autorités locales. Sans oublier les particuliers. C’est pourquoi il plaide pour une solution définitive trouvée avec les propriétaires, dans le même esprit de concertation.

Les quelque 300 échantillons prélevés en novembre vont maintenant être analysés. Leurs résultats diront quelle place occupent, dans la préhistoire marocaine, des fossiles ramassés il y a plus d’un demi-siècle. «Nous aimerions que cela continue dans ce sens, pour valoriser et protéger définitivement les sites de Casablanca», conclut Abderrahim Mohib.