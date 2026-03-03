Après l’iftar, la corniche de Rabat prise d’assaut par les promeneurs

Juste après les prières du soir, la longue route côtière de Rabat connaît une affluence remarquable de visiteurs en quête de détente après une journée de jeûne. La rupture accomplie, les foyers se vident progressivement pour converger vers l’Atlantique, dans un rituel devenu presque immuable.

Par milliers, les promeneurs arpentent la superbe corniche, longue de plusieurs kilomètres. Familles, couples, groupes d’amis et sportifs occasionnels marchent d’un pas mesuré, savourant la brise marine et la douceur nocturne. La marche, lente ou soutenue, s’impose comme un prolongement naturel du repas, une manière de retrouver équilibre et légèreté après l’abondance de l’iftar.

À cette marée humaine s’ajoute une circulation dense de motos et de véhicules. Les phares dessinent un flux continu le long du front océanique. Malgré cette affluence, la présence policière, visible et constante, veille à réguler les déplacements des piétons comme des automobilistes, assurant une cohabitation relativement fluide.

Interrogés sur place, plusieurs visiteurs soulignent les bienfaits de cette marche nocturne. «Après avoir mangé en abondance, marcher devient presque nécessaire», confie l’un d’eux. D’autres évoquent simplement le plaisir de sortir, de respirer et de partager un moment hors des murs domestiques.

Les plus jeunes ne sont pas en reste. Certains pratiquent le jogging le long de la corniche, tandis que d’autres préfèrent le football dans les stades de proximité aménagés ces dernières années par la wilaya. Le sport, sous les lumières artificielles, prolonge l’énergie de la soirée et donne au lieu des allures de festival populaire.

Récemment réaménagée, la route côtière constitue un axe majeur reliant le quartier Yacoub El Mansour à Harhoura. Son front océanique, largement ouvert sur l’Atlantique, attire une fréquentation croissante. Bordée d’espaces verts et d’aires de jeux, la corniche abrite également la piscine municipale de Rabat. L’ensemble compose un espace de détente familial devenu emblématique.

Au fil des nuits de Ramadan, la corniche confirme ainsi son statut de lieu de détente collectif. Face à l’immensité sombre de l’océan, Rabat s’offre une parenthèse. Le temps d’une marche, la ville ralentit, se rassemble et reprend souffle avant de replonger, au petit matin, dans le rythme ordinaire de ses jours.